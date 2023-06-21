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陷未成年外流私密片風波 炎亞綸「十大傑出青年」資格遭銷

他掐死馬籍女大生當庭念稿願30萬交保 被制止激動問「為何大家都在笑」

黃子佼一出院就成立投資群組？ 網吐嘈：詐騙集團緊跟時事

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人黃子佼日前關閉臉書帳號，卻被詐騙集團盜用名義開設投資群組。聯合報系資料照片／記者李政龍攝影
藝人黃子佼日前關閉臉書帳號，卻被詐騙集團盜用名義開設投資群組。聯合報系資料照片／記者李政龍攝影

知名主持人黃子佼日前深陷「#MeToo」風波，並在19日承認性騷事件，並在道歉影片中爆料了13名藝人的不良事蹟，接著更關閉臉書因自殘送醫，一連串事件引起社會譁然。不過黃子佼才出院，詐騙集團馬上跟著時事，打著「黃子佼」名義來開設投資理財臉書群組，讓網友狂酸「詐騙集團對時事敏銳度很高」。

媒體人黃揚明今（21）日在臉書表示「真的會被這些詐騙集團笑死，還會有炎亞綸版本的嗎？」從他的截圖可看到，原本臉書已經關版的「黃子佼」又再度復出，詐騙集團假冒「黃子佼」名義，發文指出「感謝大家這麼關心子佼，我不會再選擇輕生了，台灣演藝圈因為我的爆料翻天，現在我決定用我餘下的殘生全力彌補我的過錯，我決定拿出我所有的積蓄邀請大量財經專家，成立公益投資社團回饋所有台灣的投資者！」接著就邀請網友們「免費加入投資群組」。

網友也笑瘋詐騙集團如此緊跟時事，直呼「真的笑死我，完全無時差的詐騙集團，超級勵志的黑色幽默」、「詐騙集團速度好快，馬上嗅到商機，真的很佩服」、「如果後面沒有寫投資，我真的會以為是黃子佼發言」、「詐騙集團真的很精進，難怪生生不息，如果能把頭腦用在對的地方會更好」、「如果詐騙集團來執政，這效率應該很快」、「詐騙集團時事跟很緊」、「詐騙集團真的是夠了，誰都不放過」、「趕上時事的詐騙廣告，我完全不猶豫就檢舉」、「這也可以詐騙？！他們真是夠了，詐騙集團比我們還要關心時事」。

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詐騙集團 黃子佼

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