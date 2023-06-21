住飯店看到「這1物」讓人超惱火？ 內行曝用意：能保你小命

花了錢到飯店住宿，每個人注意的點本來就不同，有些人在意環境整潔、隔音，也有人注重設備。近日有網友就在臉書社團《爆怨2公社》貼出自己實在無法接受飯店「這物品」，引發留言熱烈討論。

原PO貼出一張照片，可以看到某知名品牌的「掛壁式吹風機」，直呼：「再好的飯店，看到這隻就自動扣分」。根據多家購物網介紹，這款吹風機的優點在於安裝容易、不占空間、實用性高，而且還是高功率、高性能的產品。

原PO表示難以接受「掛壁式吹風機」。圖擷自《爆怨2公社》

不過大多數網友好像不這麼認為，「按到手很痠，還吹不乾」、「這超爛的，所以我出遊住宿都自帶吹風機」、「自己帶+1，才不會毛毛頭」、「按到手抽筋」、「這種風太小，又容易過熱」、「住貴的，看到這隻火會上來」。也有少數網友說，「這隻很好用，耐摔」、「小時候覺得這很不錯用啊，但小時候是沒啥頭毛啦」、「我覺得不錯用呀，因為我頭髮很短，這隻又小又輕」。

事實上，有內行網友表示，飯店放這種吹風機是有考量的，除了鎖在牆壁上，能夠防止有心人士順手牽羊之外，也是避免「掉到浴缸或水盆，漏電電死你」，除非浴室設計是完全乾濕分離，飯店才會提供一般的吹風機。