不是繳不起罰單？賓利爽占「2婦幼車位」 他怒了：有錢沒修養

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聯合新聞網／ 綜合報導
一台賓利直接霸占兩格婦幼車位，上面也沒見駕駛擺出孕婦孩童停車證。圖擷自《爆怨2公社》
一台賓利直接霸占兩格婦幼車位，上面也沒見駕駛擺出孕婦孩童停車證。圖擷自《爆怨2公社》

開車出門「找車位」對許多人來說是最麻煩的，也有人找不到車位時會停婦幼停車格。而近期有網友在地下停車場發現，一台賓利直接霸占兩格婦幼車位，上面也沒見駕駛擺出孕婦孩童停車證，也讓他忍不住發文抱怨，引發網友討論。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》貼出這張照片，畫面中可以看到一輛白色賓利停在紅線停車格的婦幼車位，還直接超線壓在車格外緣白線，目測約兩個車輪寬，而車上沒見駕駛擺出孕婦孩童停車證，也讓原PO氣得直呼：「錢買得到賓利，買不到修養」，並HashTag「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位」、「他的一票跟你一樣」。

對此，網友紛紛表示，「現在很多人都亂停孕婦孩童車位，讓真正有大肚子的在車上非常不方便」、「婦幼車位！就算他有載孩子，也不能停兩個車位」、「真的很多人停好車，都不看一下自己有沒有停在格子內，技術不好又不留電話，他們應該是怕車被隔壁車開車門撞到才停那樣，傻眼」、「管他是不是賓利，好好停格子內很難嗎，而且婦幼車格有的設計就比一般車位稍微大一點，好好停車是美德」。

也有網友說，「人家是為了隔壁那台車著想」、「他其實是在保護你」、「他是體貼你，怕你蹭一下就要哭天喊地求原諒」、「有錢想怎麼停就怎麼停啊，又不是付不起罰單」。另外還有網友指出，「我個人覺得，靠近牆對孕婦超級不友善，下車難就算了，推娃娃車時有想過怎麼出去嗎」、「這個婦幼車位根本不符合標準寬度，台灣少子化也是正常的，連停車格都很不友善」。

孕婦 少子化 停車場

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