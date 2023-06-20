黃子佼被控拍17歲女裸照 網嘆要保護未成年：少女容易被誤導

台灣「#METOO」風波持續延燒，藝人許傑輝、宥勝、黃子佼等人陸續翻車。其中黃子佼遭女網友指控強吻、要求她脫上衣拍照等，事發後黃子佼發布影片承認錯誤並道歉。

一名網友在PTT以發文指出，一名女子稱黃子佼強吻她，後來接受對方的道歉，帶著鳳梨酥去探班，然後去酒店房間找他，最後被黃子佼說要辦藝術展的說法誘騙，脫了上衣讓對方拍照。原PO說道：「我看完的感覺是震驚的，因為算起來女生的年紀和我差不多，當時的我根本是整個世界只有考試的呆高中生，是徹徹底底的涉世未深」，原PO覺得強吻很噁心的，更不可能跑去酒店房間找被強吻的人，甚至脫衣讓對方拍照，認為整件事很奇怪，一般17歲女生是怎麼想的？

有網友表示，「同感困惑，界線到底在哪裡」、「她們會有莫名的信心，對方是個有名的人，應該不敢對我怎樣」。許多網友為女生發聲，「很多事情要經歷過才知道」、「女生心智年齡早熟，容易被騙進所謂『成熟』的世界」、「未成年本來就識別能力較差，容易被權勢誤導」、「直接問這種問題大家都會答對，但真的遇到，對於沒出社會的人來說是完全無法好好思考的」、「從家庭開始的性教育很重要」、「未成年很容易被誘拐，才會判重刑」。

有人分析事件人物的年齡，認為10幾歲的女孩容易對年長男性有好感，一個形象不錯的男性即使有些踰矩動作，「只要事後誠懇道歉，說些模稜兩可的曖昧話語，女孩通常就容易暈船，相信對方只是一時衝動沒有惡意。」

而該名女子今（20）日再度發文，表示當初分享該事件，僅是希望不要有更多的人受害，盼社會能夠持續關心及接住受害者，保護並教導孩子要小心，謝謝大家關心，請不要攻擊她的家人，之後不會再回應此次事件。

※ 尊重身體自主權，拒絕性騷擾，請撥打113、110