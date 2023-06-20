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水煮蛋咬一口見「白色蛋黃」…他曝真實口感 專家解答：跟母雞飼料有關

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友吃水煮蛋，發現蛋黃是白色的，覺得相當特別，專家也解答這跟母雞吃下肚的飼料有關。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」
有網友吃水煮蛋，發現蛋黃是白色的，覺得相當特別，專家也解答這跟母雞吃下肚的飼料有關。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館

水煮蛋熱量低且營養豐富，不少民眾會選擇用來果腹。就有民眾剝開水煮蛋，發現裡面的蛋黃不是一般看到的黃色，而是白色，覺得很特別就拍照分享出去，讓不少網友直呼大開眼界。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，秀出一張半顆水煮蛋的照片，說「覺得新奇，這輩子活了這麼久，第一次看到清一色白色蛋黃」。照片曝光後，許多網友熱烈討論，有人好奇「吃起來怎麼樣」，原PO表示口感跟一般的雞蛋一樣，「沒什麼變化」。

由於很多人都跟原PO一樣第一次看到白色的雞蛋蛋黃，不禁好奇「假蛋？」、「這是變種蛋？」、「得了白化症的蛋」，也擔心原PO食用後是否出現健康問題。原PO也親自回應說「這跟雞隻吃的東西有關」，蛋黃可以放心食用，並透露吃下去之後，「（口感）跟一般蛋蛋一樣沒有壞掉，真的」。

有網友熱心提供ChatGPT的答案，「白色蛋黃很少見，因為蛋黃的顏色主要是由黃酮類化合物的含量決定的。黃酮類化合物是一類與植物色素相關的化合物，負責給食物和動物組織染色的作用。大部分的雞蛋黃的顏色比較深，是因為雞蛋的飼料中含有大量的卵黃素，這是一種類胡蘿蔔素的色素，能夠促進蛋黃的營養和健康發育。在飼料中添加胡蘿蔔素和玉米藍可以使蛋黃的顏色更加深黃。然而，如果雞的飼料中缺乏卵黃素和其他營養物質，或者由於遺傳原因，可以造成雞蛋中的蛋黃顏色較淺，甚至是白色的。這種情況下，蛋白和蛋黃的營養價值不會受到影響，只是顏色上有所區別」。

另外，營養師程涵宇過去就曾經指出，「給母雞吃什麼，蛋黃的顏色就會變成你想要的樣子」。程涵宇舉例，給母雞越多的類胡蘿蔔素、葉黃素和玉米黃素的食物，像是玉米、苜蓿、萬壽菊花和辣椒粉提取物，會讓蛋黃的顏色變得更橘，也就是說「蛋黃顏色是橘紅色或是黃色，取決於母雞飲食中類胡蘿蔔素的含量」。然而無論是哪種顏色的蛋黃，都是人體維生素A和鐵的良好營養來源。

雞蛋

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