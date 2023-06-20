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等到火大！他怨醫院應取消「過號規定」 網看傻：台灣已經很方便了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣看醫生相當方便，不過許多人也碰過等待時間過長的問題。醫院示意圖／Ingimage
台灣看醫生相當方便，不過許多人也碰過等待時間過長的問題。醫院示意圖／Ingimage

台灣看醫生相當方便，不過許多人也碰過等待時間過長的問題，近日有網友發文，抱怨總有一堆不準時的人，發現「過號」又要求醫院馬上讓他們看診，直呼希望取消過號制。貼文一出，底下留言卻紛紛表示不認同。

原PO在臉書社團《匿名2公社》發文，直呼希望醫院取消「過號」看診，因為總有一堆不準時的人不想等太久，就拖時間晚到醫院，「發現過號了，又要求醫護人員讓他們馬上看，餐廳訂位超過10～20分鐘就被取消訂位了，自己的時間是時間，別人的時間就是屁嗎？」

對此，網友們紛紛表示，「這問題25年前我就在任職的醫院提過，答案是不行，病患跟家屬總是會怪罪各種外在的理由」、「現在很多醫院和診所都會規定過號就是在等2～3個人，尤其比較電子化的大醫院，直接電腦報到給電腦排順序，什麼都不用吵」、「過號有叫號的規則，你應該不常看醫生，台灣已經很方便了」、「過號的就多等幾個人就好了，為什麼要取消，有些可能是因為一次掛兩科以上，時間互相卡到」。

也有內行網友說明，「過號的號碼若在你之前，其實對你來說都是一樣的，通常都需再等3～5位才會輪到他」、「這些過號的人如果沒遲到，你所需等待的時間也是一樣的，並不會因為他們過號晚到而去耽誤你的看診時間，看病等得很X爛我也深有體會啦」、「就算他沒過號，你還不是要等，阿人家號碼就還是比你前面」、「你早點掛號掛前面一點，才是節省時間，能體會你等得很X爛的心情，但過號並不是主因」。

醫護人員

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