烤鴨被高雄五星飯店弄丟…「金鑰匙」飛車台南送鴨 房客驚呆變驚喜

台灣的飯店常被國人抱怨房價昂貴、與住宿品質不成正比，但充滿熱忱的服務並非不存在。一位民眾在高雄一間五星級飯店寄放烤鴨，退房時烤鴨卻不見蹤影，幸好「金鑰匙」禮賓人員危機處理得宜，讓他們一家人相當驚喜，也願意再次入住。

一名網友在臉書社團「好想住飯店○好康.踩雷不藏私」分享這段經歷。發文者透露，她在去年跨年當晚入住高雄一間五星級飯店，並請櫃檯人員幫忙冷藏一隻外帶烤鴨，打算元旦帶回台南幫爸爸慶生。

沒想到，隔天辦理退房時，櫃檯卻找不到烤鴨，讓她十分震驚，「五星級國際酒店竟然會弄丟客人寄放的物品」。此時，出面告知她這個噩耗的「金鑰匙」禮賓長，立刻提出各種補救方案，最後協調出的做法是：由飯店自家的餐廳直接烤出一隻烤鴨，並派專車直送台南。

在發文者退房的數小時後，禮賓長真的將熱騰騰的烤鴨送上門，還附贈了壽桃和茶葉禮盒致歉，完成了這項「超級任務」。發文者說，爸媽心滿意足的享用剛出爐的香脆烤鴨之後，媽媽還開心的說要親自瞧瞧那間服務周到又厚禮的飯店，因此她5月中帶著全家再次入住，慶祝母親節和父母的鑽石婚。

發文者大讚這家飯店是把危機化為商機的成功案例，許多網友也給予肯定，「弄丟烤鴨真的很誇張…但這個補救真的很有誠意」、「很優秀的救援！」、「危機處理做得很好」、「被圈粉了，有金鑰匙就是不一樣」。

有人則好奇要如何才能遇到傳說中的「金鑰匙」服務人員？內行網友回應，只要去他們工作的飯店，找衣服上別著「金鑰匙」的人就對了。

想拿到「金鑰匙」並不容易，除了要至少在飯店大廳工作5年，且須有2年禮賓部主管資歷，還須精通英文等2、3種語言，再加上2位「金鑰匙」會員推薦，才具備申請認證資格。據統計，截至2023年1月，台灣共僅有26名「金鑰匙」禮賓人員，而這些菁英人才是飯店業爭相挖角的對象。