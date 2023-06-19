快訊

延後法定退休年齡補40萬勞動力缺口？ 龔明鑫這麼說

爆大小S吸毒嗑藥 黃子佼自己恐成首位傳喚對象

小姑兒偷拿早餐吃得腸胃炎 怪罪東西沒收好「包1萬給我兒壓驚」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名民眾上網抱怨，小姑兒子擅自翻自己的包包，並將裡頭的蛋餅偷拿出來吃，因不明原因得到腸胃炎送急診吊點滴。示意圖／ingimage
一名民眾上網抱怨，小姑兒子擅自翻自己的包包，並將裡頭的蛋餅偷拿出來吃，因不明原因得到腸胃炎送急診吊點滴。示意圖／ingimage

一名民眾上網抱怨，因為小姑兒子擅自翻自己的包包，並且將裡頭蛋餅偷拿出來吃，事後因不明原因得到腸胃炎，小姑竟反怪「妳包包沒收好害我兒子拿到」、「就是吃妳的蛋餅才會害她的兒子得到腸胃炎」，還開口向原PO要求「包1萬元給小孩壓驚」，甚至連自己丈夫不挺自己還說「不要讓他難做人」，讓原PO覺得自己被污衊。

一名網友在「爆料公社」發文表示，小姑兒子偷翻自己的包包，將裡頭的早餐拿去吃，殊不知下午時，小姑兒子開始腸胃不適，送急診後查出是腸胃炎需要吊點滴治療，而小姑反怪是原PO的蛋餅才會害她兒子得腸胃炎，竟開口要求「包1萬元給小孩壓驚。」原PO隨即向小姑解釋，是小姑兒子擅自從包包拿走蛋餅去吃，非自己給小孩，但是小姑一口咬定自己兒子會得腸胃炎的主因就是蛋餅，還瘋狂跳針反怪原PO「就是妳包包沒收好害我兒子拿到，小孩還懂什麼？」

原PO無奈表示，在小姑鬧了10分鐘之後，婆婆主動拿出10萬元要包給小姑，老公也勸「家和萬事興」不要讓他難做人，可是原PO氣憤表示「這不是難做人的問題，而是我被污衊的問題，我東西好好放在包包裡，她小孩跑去翻，還拿我的東西吃，現在腸胃炎了怪我這對嗎？」

貼文一出引發網友熱議。網友建議，不論是原PO的錢還是婆婆的錢，一旦給了小姑，就默認是原PO的錯，「換作是我，一定不會低頭，不是我的錯，別想我會揹黑鍋。」也有人表示，小姑觀念偏差，但是原PO的婆婆和老公也有很大的問題，「難道因為妳是嫁過去的，就要忍受被污衊嗎？」更有人直言建議原PO報警處理，可依竊盜案處理，但是原PO表示，「小孩才六歲，光是老公那關就過不去」。

網友也替原PO打抱不平，並質疑小姑的教育方式「哪來的勇氣？家教在哪？」有人更建議「擺明跟他們說，給了就變成妳錯，妳明明就沒錯」、「什麼東東，自己翻東西吃還要別人賠」、「小孩沒教好，為什麼偷拿他人物品？」、「千萬不要認為給了就家和萬事興，有一次就會有第二次，只會讓小姑更變本加厲」。

爆料公社

延伸閱讀

雨中奇景！騎士排隊丟垃圾 太有秩序眾人齊讚

妹子超愛這款時尚穿搭 男友一句「像阿嬤種菜穿的」秒滅火

情侶一起洗澡！男友「1舉動」讓她崩潰大哭 網全嚇傻：超噁心

他好奇「鐵板燒為何青菜都是豆芽菜和高麗菜？」 內行人曝解答

相關新聞

小姑兒偷拿早餐吃得腸胃炎 怪罪東西沒收好「包1萬給我兒壓驚」

一名民眾上網抱怨，因為小姑兒子擅自翻自己的包包，並且將裡頭蛋餅偷拿出來吃，事後因不明原因得到腸胃炎，小姑竟反怪「妳包包沒收好害我兒子拿到」、「就是吃妳的蛋餅才會害她的兒子得到腸胃炎」，還開口向原PO要求「包1萬元給小孩壓驚」，甚至連自己丈夫不挺自己還說「不要讓他難做人」，讓原PO覺得自己被污衊。

母飯店慶生半夜竟「蜈蚣爬上腳邊」嚇到奔回家 飯店不退費：山區難免

驚喜變驚嚇！一名民眾為了幫母親慶生，特別訂了一家知名溫泉會館住宿給母親當生日禮物，可沒想到當天晚上入睡時，母親床上冒出一隻「非常長的大蜈蚣」，並且爬到媽媽腳邊，嚇得父母親連夜用最快速度逃離飯店。民眾隨後向溫泉會館申請退款，可會館經理表示「在山區難免」拒絕退費。

口袋衛生紙忘拿出 進洗衣機超慘！1招恢復原樣 網：小時候被白罵了

相信很多人都曾經歷過這樣的情況，沒有檢查到褲子口袋中放了衛生紙，洗完衣服後發現洗衣機都是衛生紙屑，這種情況真的令人非常崩潰。有網友分享一個可以將洗衣機衣服恢復原樣的解決方法，引起熱議...

超商啤酒怎麼挑選？ 達人曝「3:7黃金倒法」享綿密口感

夏季來臨，不少民眾平日都想來上一罐啤酒，不過超商的啤酒種類多樣，如何才能挑到適合自己的酒是關鍵。有網友近期分享自己的挑酒秘訣，另分享啤酒倒法，他建議可以使用「3:7黃金比例」倒酒，即可享有綿密口感的啤酒。

嘉義「湖美夜市」經營1個月喊卡 地方推這夜市：不用人擠人

嘉義市「湖美夜市」上月風光開幕，被譽為嘉義最大夜市，人潮大爆滿，但土地是休閒專區用地，不符都市計畫法土地分區使用規定，被要求移點，不少民眾大嘆可惜。不過，在地網友近期分享，同樣在每周三、五營業的「彌陀夜市」，直呼不用人擠人，又好逛。

紅綠燈「1規定」一堆人不懂 ！網見答案驚：連警察也常搞錯

交通規則你都清楚嗎？臉書粉專「台南式 Tainan Style」近日在IG限時動態提問「如果是有4個燈號的紅綠燈，當只有亮出圓形綠燈的時候，可不可以左轉？」，沒想到近3萬人作答有一半以上的人答錯，還有網友直呼「連警察都會搞錯」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦