小姑兒偷拿早餐吃得腸胃炎 怪罪東西沒收好「包1萬給我兒壓驚」

一名民眾上網抱怨，因為小姑兒子擅自翻自己的包包，並且將裡頭蛋餅偷拿出來吃，事後因不明原因得到腸胃炎，小姑竟反怪「妳包包沒收好害我兒子拿到」、「就是吃妳的蛋餅才會害她的兒子得到腸胃炎」，還開口向原PO要求「包1萬元給小孩壓驚」，甚至連自己丈夫不挺自己還說「不要讓他難做人」，讓原PO覺得自己被污衊。

一名網友在「爆料公社」發文表示，小姑兒子偷翻自己的包包，將裡頭的早餐拿去吃，殊不知下午時，小姑兒子開始腸胃不適，送急診後查出是腸胃炎需要吊點滴治療，而小姑反怪是原PO的蛋餅才會害她兒子得腸胃炎，竟開口要求「包1萬元給小孩壓驚。」原PO隨即向小姑解釋，是小姑兒子擅自從包包拿走蛋餅去吃，非自己給小孩，但是小姑一口咬定自己兒子會得腸胃炎的主因就是蛋餅，還瘋狂跳針反怪原PO「就是妳包包沒收好害我兒子拿到，小孩還懂什麼？」

原PO無奈表示，在小姑鬧了10分鐘之後，婆婆主動拿出10萬元要包給小姑，老公也勸「家和萬事興」不要讓他難做人，可是原PO氣憤表示「這不是難做人的問題，而是我被污衊的問題，我東西好好放在包包裡，她小孩跑去翻，還拿我的東西吃，現在腸胃炎了怪我這對嗎？」

貼文一出引發網友熱議。網友建議，不論是原PO的錢還是婆婆的錢，一旦給了小姑，就默認是原PO的錯，「換作是我，一定不會低頭，不是我的錯，別想我會揹黑鍋。」也有人表示，小姑觀念偏差，但是原PO的婆婆和老公也有很大的問題，「難道因為妳是嫁過去的，就要忍受被污衊嗎？」更有人直言建議原PO報警處理，可依竊盜案處理，但是原PO表示，「小孩才六歲，光是老公那關就過不去」。

網友也替原PO打抱不平，並質疑小姑的教育方式「哪來的勇氣？家教在哪？」有人更建議「擺明跟他們說，給了就變成妳錯，妳明明就沒錯」、「什麼東東，自己翻東西吃還要別人賠」、「小孩沒教好，為什麼偷拿他人物品？」、「千萬不要認為給了就家和萬事興，有一次就會有第二次，只會讓小姑更變本加厲」。