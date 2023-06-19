快訊

延後法定退休年齡補40萬勞動力缺口？ 龔明鑫這麼說

爆大小S吸毒嗑藥 黃子佼自己恐成首位傳喚對象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母飯店慶生半夜竟「蜈蚣爬上腳邊」嚇到奔回家 飯店不退費：山區難免

聯合新聞網／ 綜合報導
一名民眾為了幫母親慶生，特別訂了一家知名溫泉會館住宿給母親當生日禮物。示意圖／ingimage
一名民眾為了幫母親慶生，特別訂了一家知名溫泉會館住宿給母親當生日禮物。示意圖／ingimage

驚喜變驚嚇！一名民眾為了幫母親慶生，特別訂了一家知名溫泉會館住宿給母親當生日禮物，可沒想到當天晚上入睡時，母親床上冒出一隻「非常長的大蜈蚣」，並且爬到媽媽腳邊，嚇得父母親連夜用最快速度逃離飯店。民眾隨後向溫泉會館申請退款，可會館經理表示「在山區難免」拒絕退費。

有網友在「爆料公社」抱怨，在6月8號為了幫母親慶生，訂了一家台中知名溫泉會館，沒想到半夜的時候，母親床上竟然爬上一隻「非常長的大蜈蚣」到媽媽腳邊，嚇得父母親在半夜裡用最快速度逃離，讓原PO抱怨「沒有完美的驚喜，只剩下滿滿的驚嚇！」雖然飯店有提出更換房間，但是父母親因驚嚇而拒絕。隔日原PO打電話向會館尋求退費卻遭拒，經過協商，會館經理表示「在山區難免」，只願意以「再吃一次他們的自助餐點」作為賠償，但是原PO一家無法接受，直言「我們不同意，畢竟是花錢又受罪的事情。」後來原PO也表示，最後選擇不要補償，當作一次教訓，希望各位慎選飯店。

有網友對此表示，飯店已經有提出更換房間並贈送餐券的處理方式，算很有誠意，怎麼還要求人家退費呢？紛紛表示「在山區有時這種小昆蟲難免也還可以接受，你沒遇過有蛇的，那真的是整晚不敢睡的。還有遇過有大蜘蛛，跟飯店櫃檯反應，結果老板娘『說牠原本就在那裏，你不要理牠』，我也是醉了……」、「住山區真的很難防蜈蚣會躲藏在哪，常常煮飯到一半就發現盆子底下或水槽裡跑出一隻，每天使用還是很難防的！同情您的父母受到驚嚇，但畢竟您們已經使用過飯店的設施與服務，應支付費用；蜈蚣的事飯店已經提供換房與餐券補償，我覺得滿合理的」。

不過也有人表示，「難道被蜈蚣咬到再來說退費嗎？很扯！飯店不管蓋在哪裡，房間本來就不該有蟲不是嗎？不然幹嘛花錢去住飯店？在家不就好了」、「蒐集相關資料，消基會處理」、「完全可以理解！如果是蛇我一定當場暈倒，端看各人害怕的事物不一樣，如果今天闖進來的是一名罪犯呢？難道飯店不該負責？」、「公司在半山腰也有蛇、蜈蚣、蜥蜴、土蜂黃蜂，有的沒的跑進來，但飯店處理著實不優，感謝分享，以後大家出遊就能避開這家飯店。」

旅遊業 爆料公社

延伸閱讀

越式洗髮要價破千卻超夯 網曝心得評價兩極

去日本容易被坑錢？在地人曝內幕 招牌有1行字要注意

情侶一起洗澡！男友「1舉動」讓她崩潰大哭 網全嚇傻：超噁心

妹子超愛這款時尚穿搭 男友一句「像阿嬤種菜穿的」秒滅火

相關新聞

小姑兒偷拿早餐吃得腸胃炎 怪罪東西沒收好「包1萬給我兒壓驚」

一名民眾上網抱怨，因為小姑兒子擅自翻自己的包包，並且將裡頭蛋餅偷拿出來吃，事後因不明原因得到腸胃炎，小姑竟反怪「妳包包沒收好害我兒子拿到」、「就是吃妳的蛋餅才會害她的兒子得到腸胃炎」，還開口向原PO要求「包1萬元給小孩壓驚」，甚至連自己丈夫不挺自己還說「不要讓他難做人」，讓原PO覺得自己被污衊。

母飯店慶生半夜竟「蜈蚣爬上腳邊」嚇到奔回家 飯店不退費：山區難免

驚喜變驚嚇！一名民眾為了幫母親慶生，特別訂了一家知名溫泉會館住宿給母親當生日禮物，可沒想到當天晚上入睡時，母親床上冒出一隻「非常長的大蜈蚣」，並且爬到媽媽腳邊，嚇得父母親連夜用最快速度逃離飯店。民眾隨後向溫泉會館申請退款，可會館經理表示「在山區難免」拒絕退費。

口袋衛生紙忘拿出 進洗衣機超慘！1招恢復原樣 網：小時候被白罵了

相信很多人都曾經歷過這樣的情況，沒有檢查到褲子口袋中放了衛生紙，洗完衣服後發現洗衣機都是衛生紙屑，這種情況真的令人非常崩潰。有網友分享一個可以將洗衣機衣服恢復原樣的解決方法，引起熱議...

超商啤酒怎麼挑選？ 達人曝「3:7黃金倒法」享綿密口感

夏季來臨，不少民眾平日都想來上一罐啤酒，不過超商的啤酒種類多樣，如何才能挑到適合自己的酒是關鍵。有網友近期分享自己的挑酒秘訣，另分享啤酒倒法，他建議可以使用「3:7黃金比例」倒酒，即可享有綿密口感的啤酒。

嘉義「湖美夜市」經營1個月喊卡 地方推這夜市：不用人擠人

嘉義市「湖美夜市」上月風光開幕，被譽為嘉義最大夜市，人潮大爆滿，但土地是休閒專區用地，不符都市計畫法土地分區使用規定，被要求移點，不少民眾大嘆可惜。不過，在地網友近期分享，同樣在每周三、五營業的「彌陀夜市」，直呼不用人擠人，又好逛。

紅綠燈「1規定」一堆人不懂 ！網見答案驚：連警察也常搞錯

交通規則你都清楚嗎？臉書粉專「台南式 Tainan Style」近日在IG限時動態提問「如果是有4個燈號的紅綠燈，當只有亮出圓形綠燈的時候，可不可以左轉？」，沒想到近3萬人作答有一半以上的人答錯，還有網友直呼「連警察都會搞錯」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦