母飯店慶生半夜竟「蜈蚣爬上腳邊」嚇到奔回家 飯店不退費：山區難免

驚喜變驚嚇！一名民眾為了幫母親慶生，特別訂了一家知名溫泉會館住宿給母親當生日禮物，可沒想到當天晚上入睡時，母親床上冒出一隻「非常長的大蜈蚣」，並且爬到媽媽腳邊，嚇得父母親連夜用最快速度逃離飯店。民眾隨後向溫泉會館申請退款，可會館經理表示「在山區難免」拒絕退費。

有網友在「爆料公社」抱怨，在6月8號為了幫母親慶生，訂了一家台中知名溫泉會館，沒想到半夜的時候，母親床上竟然爬上一隻「非常長的大蜈蚣」到媽媽腳邊，嚇得父母親在半夜裡用最快速度逃離，讓原PO抱怨「沒有完美的驚喜，只剩下滿滿的驚嚇！」雖然飯店有提出更換房間，但是父母親因驚嚇而拒絕。隔日原PO打電話向會館尋求退費卻遭拒，經過協商，會館經理表示「在山區難免」，只願意以「再吃一次他們的自助餐點」作為賠償，但是原PO一家無法接受，直言「我們不同意，畢竟是花錢又受罪的事情。」後來原PO也表示，最後選擇不要補償，當作一次教訓，希望各位慎選飯店。

有網友對此表示，飯店已經有提出更換房間並贈送餐券的處理方式，算很有誠意，怎麼還要求人家退費呢？紛紛表示「在山區有時這種小昆蟲難免也還可以接受，你沒遇過有蛇的，那真的是整晚不敢睡的。還有遇過有大蜘蛛，跟飯店櫃檯反應，結果老板娘『說牠原本就在那裏，你不要理牠』，我也是醉了……」、「住山區真的很難防蜈蚣會躲藏在哪，常常煮飯到一半就發現盆子底下或水槽裡跑出一隻，每天使用還是很難防的！同情您的父母受到驚嚇，但畢竟您們已經使用過飯店的設施與服務，應支付費用；蜈蚣的事飯店已經提供換房與餐券補償，我覺得滿合理的」。

不過也有人表示，「難道被蜈蚣咬到再來說退費嗎？很扯！飯店不管蓋在哪裡，房間本來就不該有蟲不是嗎？不然幹嘛花錢去住飯店？在家不就好了」、「蒐集相關資料，消基會處理」、「完全可以理解！如果是蛇我一定當場暈倒，端看各人害怕的事物不一樣，如果今天闖進來的是一名罪犯呢？難道飯店不該負責？」、「公司在半山腰也有蛇、蜈蚣、蜥蜴、土蜂黃蜂，有的沒的跑進來，但飯店處理著實不優，感謝分享，以後大家出遊就能避開這家飯店。」