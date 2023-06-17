口袋衛生紙忘拿出 進洗衣機超慘！1招恢復原樣 網：小時候被白罵了

美式賣場好市多設有會員制度，每年都須繳納會員費，依照會員級別不同，所需負擔的金額也有差異。有網友近日到好市多續約會員，回家一看卻多了兩筆費用，包括金星卡續約1350元、金星卡升等費用1650元，讓他相當不解。其他網友則表示是「被升級黑鑽卡了」，有人指出，若明年期滿消費紅利不足抵扣1650元，可以退還費用。

2023-06-16 14:40