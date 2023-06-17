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口袋衛生紙忘拿出 進洗衣機超慘！1招恢復原樣 網：小時候被白罵了

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都曾經歷過沒有檢查到褲子口袋中放了衛生紙，洗完衣服後發現洗衣機都是衛生紙屑的崩潰情況。 示意圖／ingimage
不少人都曾經歷過沒有檢查到褲子口袋中放了衛生紙，洗完衣服後發現洗衣機都是衛生紙屑的崩潰情況。 示意圖／ingimage

相信很多人都曾經歷過這樣的情況，沒有檢查到褲子口袋中放了衛生紙，洗完衣服後發現洗衣機都是衛生紙屑，這種情況真的令人非常崩潰。有網友分享一個可以將洗衣機衣服恢復原樣的解決方法，引起熱議。

日本推特帳號「最多情報局」發文提到「當我得知這樣一個真相時，無法掩飾自己的驚訝」，並表示「紙巾（衛生紙）放在衣服口袋裡，丟進洗衣機後，洗衣機被搞得亂七八糟，這時只需要使用『柔軟精』，進行一次洗衣和一次脫水，重新洗乾淨即可恢復原樣。」

推文一出，累積了15.3萬人按讚，臉書粉專「魚漿夫婦」也轉載了這則貼文，底下網友紛紛留言「我小時候都被白罵了！小時候鼻子過敏，口袋裡永遠有衛生紙，洗衣服前忘了拿出來就會被罵…原來有這麼簡單的解法嗎」、「太重要了，我小時候都挑得要死要活的，還要被阿母罵」、「加柔軟精有用，我都是這樣處理的」、「真棒的知識！」、「這個好實用」、「太神奇了」、「最近才用膠帶黏外套口袋」、「以前都用膠帶黏到手酸」。

柔軟精

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