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嘉義「湖美夜市」經營1個月喊卡 地方推這夜市：不用人擠人

聯合新聞網／ 綜合報導
嘉義市「湖美夜市」經營1個月，面臨遷移危機，在地網友推薦同樣在周三、五營業的「彌陀夜市」，直呼不用人擠人，相當好逛。圖擷自臉書社團「嘉義綠豆大小事」
嘉義市「湖美夜市」經營1個月，面臨遷移危機，在地網友推薦同樣在周三、五營業的「彌陀夜市」，直呼不用人擠人，相當好逛。圖擷自臉書社團「嘉義綠豆大小事」

嘉義「湖美夜市」上月風光開幕，被譽為嘉義最大夜市，人潮大爆滿，但土地是休閒專區用地，不符都市計畫法土地分區使用規定，被要求移點，不少民眾大嘆可惜。不過，在地網友近期分享，同樣在每周三、五營業的「彌陀夜市」，直呼不用人擠人，又好逛。

湖美夜市位在嘉義市湖子內區湖美八路與湖子內路口，面積約2000多坪，每周三、五有400多個攤商進駐，號稱是嘉市規模最大的夜市，每晚人聲鼎沸，不過，市府發現，夜市土地編定屬休閒專業區，不符合設夜市，要求業者另覓合法地點。

地方民眾近期也在臉書社團「嘉義綠豆大小事」分享其他好逛夜市，討論度最高的就是「彌陀夜市」，有民眾發文稱，「彌陀夜市不用人擠人，重點車又好停，還能買到家人喜歡吃的東西才是最開心」。

貼文一出後，吸引2000多人按讚，不少網友也回應，「推石板烤肉、香蕉煎餅」、「重點是合法」、「湖美東西好貴」、「真的，不用人擠人，吃飯也不用再排隊，真的很喜歡」、「湖美也沒感覺到難逛，只是買東西慢一點點」、「去過湖美，個人覺得彌陀夜市比較多好吃的」、「湖美就彌陀的攤販去擺，好像在逛放大版的彌陀」。

不過，有網友也認為停車位仍不足，「沒車位，都會早早停滿了，要停還要停在旁邊工地大樓或是住家門前，或是要等全家旁邊的勞工育樂中心有空位」、「有好停車？不覺得」、「我每次都很難停車」。

嘉義 夜市

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