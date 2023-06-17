紅綠燈「1規定」一堆人不懂 ！網見答案驚：連警察也常搞錯

交通規則你都清楚嗎？臉書粉專「台南式 Tainan Style」近日在IG限時動態提問「如果是有4個燈號的紅綠燈，當只有亮出圓形綠燈的時候，可不可以左轉？」，沒想到近3萬人作答有一半以上的人答錯，還有網友直呼「連警察都會搞錯」。

台南式 Tainan Style在臉書粉專發文，指出近日在 IG限時動態考大家「台南現在很多路口都有4個燈號的紅綠燈，如果遇到這種紅綠燈，當只有亮圓形綠燈時，可不可以左轉？」，結果超過3萬人作答，12955人回答可以，16901回答不行，答案是可以左轉，等於有一半以上的人都答錯。

台南式 Tainan Style指出，根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第206條，圓形綠燈在無其他標誌、標線禁制或指示下，圓形綠燈表示准許車輛直行或左、右轉，因此，圓形綠燈不受限制，左轉、直行、右轉都可以，只是還是要讓直行車先行，並且注意通行的行人。

台南式 Tainan Style解釋，紅綠燈有左轉箭頭又有圓形綠燈時，應用在「早開綠燈」，意思就是你這個方向綠燈，比對向車道的綠燈還要早亮，這段時間就是要讓想要左轉的車，有時間可以不受對向車流干擾趕快左轉，避免堵塞後方直行車。

當左轉燈號熄滅，代表早開綠燈時相結束，這時對向車道也綠燈了，你這時如果要左轉的話，就要禮讓對向直行車先行，等到對向直行車通過後，你才能照平常一樣左轉，因此只要圓形綠燈，都可以以左轉、直行、右轉。

不少網友驚訝留言，「真的是學到了」、「原來兩種差別是這樣」、「原來都可以轉啊」、「Omg 我現在才知道」、「很實用耶！之前以為有左轉專用號誌就不能綠燈轉」，也有人指出有因此被開過單，「連警察都會搞錯」、「答錯的有一半可能是警察」、「因為這樣的時機轉，剛好遇到警察還曾經被罰過。所以，到底可不可以呢？還是得看警察吧」、「我就在南科綠燈左轉被開單…」。