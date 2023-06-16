快訊

政大拍板移除四維堂蔣中正遺像 蔣公銅像車站也將更名

雨用倒的！雙北劇烈大雷雨 當心雷擊

全台幼兒免費檢驗！部立台北醫院擴大巴比妥及BZD尿檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄰居點外送「地址填別人家」屋主不解 釣出苦主：還要幫收包裹

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，自己明明沒叫外送，卻有外送員送餐來，最後才發現原來是鄰居點的餐。報系資料照
一名網友表示，自己明明沒叫外送，卻有外送員送餐來，最後才發現原來是鄰居點的餐。報系資料照

不少人會利用外送平台來解決三餐，但就有網友表示，自己明明沒叫外送，卻有外送員送餐來，搞得他一頭霧水，最後才發現是隔壁鄰居點的外送，文章曝光意外釣出許多苦主，大家都對此行為十分不解，「都已經叫外送了，為什麼不寫自己家裡的住址？」。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」分享，近期自己都沒有叫送外，但卻有外送員送餐到家裡來，正當他一頭霧水時，才發現是隔壁鄰居點外送，而鄰居的怪異行為也令他相當納悶，「真搞不懂，都已經叫外送了，為什麼不寫自己家裡的住址？」。

原po表示近日和朋友聊天，聊到這些遭遇時，意外發現朋友也有類似困擾，朋友還透露鄰居每次網購，也都會填他家的地址，讓原po十分好奇「真的不懂這是什麼情形？這些人都是怎麼想的？」。

文章曝光，釣出一群苦主，「我家鄰居也都寫我家住址，因為他在上班不在家，要我們幫他收包裹，還寫我們的名字」、「我們社區也有這種情況，留號不留樓，名字留英文甚至是暱稱，誰知道你呀…又不是名人，搞什麼神秘」、「我家對面鄰居就是這樣，熊貓按門鈴，但我家就沒點外送，但地址就是我家，結果過一下對面鄰居晃出來說他點的」。

就有網友解釋「寄生」原因，「我們家地址也是無法定位，所以都只能填鄰近住家門牌，但我備註都會寫上正確地址是哪裡，也是有外送員不看備註的呀！我每次訂餐，只要外送員接單後，我就會留言給對方告知正確地址，有1、2次真的忙到沒有留言，外送員就會沒看備註而送錯」、「我家是公寓2樓，外送填寫自家地址無法定位，只能寫樓下早餐店」。

外送

延伸閱讀

女導遊穿緊身褲「形狀全露」挨批色情 網傻眼：就是正常穿著阿

入住高級酒店「名牌沐浴乳」能拿走嗎？網揭隱憂：怎麼會敢拿

捨不得丟？友人狂送「二手物」 她崩潰：真的不想收用過的東西

他見日本街頭路人都拿1配件 台灣卻很少有？網揭優勢：不擋視線兼防身

相關新聞

好市多會員續約卻被多收1650元 網解答「變黑卡了」曝1招退費

美式賣場好市多設有會員制度，每年都須繳納會員費，依照會員級別不同，所需負擔的金額也有差異。有網友近日到好市多續約會員，回家一看卻多了兩筆費用，包括金星卡續約1350元、金星卡升等費用1650元，讓他相當不解。其他網友則表示是「被升級黑鑽卡了」，有人指出，若明年期滿消費紅利不足抵扣1650元，可以退還費用。

鄰居點外送「地址填別人家」屋主不解 釣出苦主：還要幫收包裹

不少人會利用外送平台來解決三餐，但就有網友表示，自己明明沒叫外送，卻有外送員送餐來，搞得他一頭霧水，最後才發現是隔壁鄰居點的外送，文章曝光意外釣出許多苦主，大家都對此行為十分不解，「都已經叫外送了，為什麼不寫自己家裡的住址？」。

她穿瑜珈褲去健身房遭男友罵「形狀很明顯」 網認：男生不看才難

近年健身風氣盛行，不少女生喜歡穿著貼身的瑜珈褲運動。然而，近日就有一名女網友抱怨，穿著leggings（緊身褲、瑜珈褲）到健身房運動，沒想到男友看到後氣罵...

工人撞臉昔日「台灣流行天團」團員 網見照片秒哼出超紅神曲

怎麼這麼眼熟？近日，一名網友在臉書社團分享照片，直指工地內的員工外貌神似台灣流行天團「大嘴巴」的團員，更開玩笑安慰稱「這世道越來越難混了」。照片曝光後立刻掀起討論，許多網友看了之後也笑稱，「團員都去做工了...

天理何在？搭公車聽阿伯「暴富對話」他臉綠了 網揭殘酷真相

台灣大眾交通運輸工具便利，許多人會選擇搭乘公車通勤。對此，就有一名網友PO文表示，搭公車時聽到兩位阿伯在聊天，其中一位提到朋友...

開心回國！她在機場目睹「等行李畫面」怒轟：台灣人哪個字看不懂？

一名網友抱怨，近日從國外回來，在等行李的時候，發現一群人都還沒看到行李，就硬要貼在輸送帶旁邊等，其他人則是因為站在後方看不到行李，也就超越指示黃線向前，讓他怒轟「外國人我還能忍，台灣人哪個字看不懂啊？」，文章一出後也引起網友網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦