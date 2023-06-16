鄰居點外送「地址填別人家」屋主不解 釣出苦主：還要幫收包裹

不少人會利用外送平台來解決三餐，但就有網友表示，自己明明沒叫外送，卻有外送員送餐來，搞得他一頭霧水，最後才發現是隔壁鄰居點的外送，文章曝光意外釣出許多苦主，大家都對此行為十分不解，「都已經叫外送了，為什麼不寫自己家裡的住址？」。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」分享，近期自己都沒有叫送外，但卻有外送員送餐到家裡來，正當他一頭霧水時，才發現是隔壁鄰居點外送，而鄰居的怪異行為也令他相當納悶，「真搞不懂，都已經叫外送了，為什麼不寫自己家裡的住址？」。

原po表示近日和朋友聊天，聊到這些遭遇時，意外發現朋友也有類似困擾，朋友還透露鄰居每次網購，也都會填他家的地址，讓原po十分好奇「真的不懂這是什麼情形？這些人都是怎麼想的？」。

文章曝光，釣出一群苦主，「我家鄰居也都寫我家住址，因為他在上班不在家，要我們幫他收包裹，還寫我們的名字」、「我們社區也有這種情況，留號不留樓，名字留英文甚至是暱稱，誰知道你呀…又不是名人，搞什麼神秘」、「我家對面鄰居就是這樣，熊貓按門鈴，但我家就沒點外送，但地址就是我家，結果過一下對面鄰居晃出來說他點的」。

就有網友解釋「寄生」原因，「我們家地址也是無法定位，所以都只能填鄰近住家門牌，但我備註都會寫上正確地址是哪裡，也是有外送員不看備註的呀！我每次訂餐，只要外送員接單後，我就會留言給對方告知正確地址，有1、2次真的忙到沒有留言，外送員就會沒看備註而送錯」、「我家是公寓2樓，外送填寫自家地址無法定位，只能寫樓下早餐店」。