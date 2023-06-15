快訊

本益比超過200倍！ 為何輝達股價還在創新高

工人撞臉昔日「台灣流行天團」團員 網見照片秒哼出超紅神曲

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現一名工人疑似撞臉台灣天團「大嘴巴」的成員宗華，更將照片分享到臉書。圖／取自臉書社團「爆廢公社二館」
網友發現一名工人疑似撞臉台灣天團「大嘴巴」的成員宗華，更將照片分享到臉書。圖／取自臉書社團「爆廢公社二館」

怎麼這麼眼熟？近日，一名網友在臉書社團分享照片，直指工地內的員工外貌神似台灣流行天團「大嘴巴」的團員，更開玩笑安慰稱「這世道越來越難混了」。照片曝光後立刻掀起討論，許多網友看了之後也笑稱，「團員都去做工了，他來工地打工也不意外不是嗎」。

一名網友在臉書社團爆廢公社二館」分享照片，更在貼文寫道，「這世道越來越難混了⋯連大嘴巴都要來打工」。從圖片可見，一工地內有多名工人正在工作，其中一名身穿藍色上衣、頭戴安全頭盔的工人卻讓人有種熟悉感，疑似撞臉台灣流行嘻哈團體「大嘴巴」的隊長宗華，黝黑的皮膚加上深邃的五官，乍看之下非常神似。

網友認為該名工人的神韻與「大嘴巴」的隊長宗華很像。圖／取自臉書社團「爆廢公社二館」、Instagram@djchunghua
網友認為該名工人的神韻與「大嘴巴」的隊長宗華很像。圖／取自臉書社團「爆廢公社二館」Instagram@djchunghua

貼文在臉書掀起討論，許多網友也回憶起「大嘴巴」過去的名曲，「結果勒、結果勒、結果勒結果勒！」、「國王皇后各過各的生活」，也有人開玩笑稱「仕凌都去做工了，他來工地打工也不意外不是嗎」、「你不知道大嘴巴宗華有演做工的人嗎？大驚小怪什麼？」、「這是喬瑟夫好嗎」，部分網友則認為兩人根本不像「完全不像啊」、「老實說，不太像」、「差那麼多」。

流行嘻哈團體「大嘴巴」於2007年11月出道，團員有愛紗、懷秋、MC40（薛仕凌），並由宗華擔任隊長。當時他們以一首歌曲《結果咧》紅遍大街小巷，之後又推出了多首洗腦神曲《喇舌》、《國王皇后》、《永遠在身邊》。後續因合約到期，團員不續約各自單飛，2016年正式解散。

「大嘴巴」出道後推出多首熱門歌曲，團體解散後團員各自單飛發展。圖／聯合報系資料照
「大嘴巴」出道後推出多首熱門歌曲，團體解散後團員各自單飛發展。圖／聯合報系資料照

大嘴巴 爆廢公社

延伸閱讀

百貨公司打翻咖啡！他想幫清理卻被南韓店員制止 險犯職場「1大忌」

越整越劣化？日本妹砸900萬日圓「修修臉」 網挖過去清純照驚：可愛好幾倍

怪癖作祟？噁男在女同事「瓶裝茶裡撒尿」 她返家驚聞恐怖惡臭

班導平板藏秘密！小學生偷看竟挖出「私人筆記」 哭到不想上學

相關新聞

她穿瑜珈褲去健身房遭男友罵「形狀很明顯」 網認：男生不看才難

近年健身風氣盛行，不少女生喜歡穿著貼身的瑜珈褲運動。然而，近日就有一名女網友抱怨，穿著leggings（緊身褲、瑜珈褲）到健身房運動，沒想到男友看到後氣罵...

工人撞臉昔日「台灣流行天團」團員 網見照片秒哼出超紅神曲

怎麼這麼眼熟？近日，一名網友在臉書社團分享照片，直指工地內的員工外貌神似台灣流行天團「大嘴巴」的團員，更開玩笑安慰稱「這世道越來越難混了」。照片曝光後立刻掀起討論，許多網友看了之後也笑稱，「團員都去做工了...

天理何在？搭公車聽阿伯「暴富對話」他臉綠了 網揭殘酷真相

台灣大眾交通運輸工具便利，許多人會選擇搭乘公車通勤。對此，就有一名網友PO文表示，搭公車時聽到兩位阿伯在聊天，其中一位提到朋友...

開心回國！他在機場目睹「等行李畫面」怒轟：台灣人哪個字看不懂？

一名網友抱怨，近日從國外回來，在等行李的時候，發現一群人都還沒看到行李，就硬要貼在輸送帶旁邊等，其他人則是因為站在後方看不到行李，也就超越指示黃線向前，讓他怒轟「外國人我還能忍，台灣人哪個字看不懂啊？」，文章一出後也引起網友網友熱議。

大嫂26度就開冷氣！她氣炸「電費都公公付」 網反嗆：要看體感溫度

天氣越來越熱，夏天即將到來，不少家庭開始吹冷氣睡覺。一名網友貼出天氣氣溫截圖畫面抱怨，溫度26度而已大嫂卻緊閉門窗開冷氣，水電瓦斯費都是公公負擔，希望對方可以省一點，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

捨不得丟？友人狂送「二手物」 她崩潰：真的不想收用過的東西

「我真的不想一直接收這些用過的東西啊！」。一名網友表示，她有個不錯的朋友，經常會拿自己用過的東西給她，起初她想說對方出於好意，因此不好意思拒絕，怎料時間一久，就連吃不完的東西也會問她要不要吃，令她相當困擾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦