工人撞臉昔日「台灣流行天團」團員 網見照片秒哼出超紅神曲

怎麼這麼眼熟？近日，一名網友在臉書社團分享照片，直指工地內的員工外貌神似台灣流行天團「大嘴巴」的團員，更開玩笑安慰稱「這世道越來越難混了」。照片曝光後立刻掀起討論，許多網友看了之後也笑稱，「團員都去做工了，他來工地打工也不意外不是嗎」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享照片，更在貼文寫道，「這世道越來越難混了⋯連大嘴巴都要來打工」。從圖片可見，一工地內有多名工人正在工作，其中一名身穿藍色上衣、頭戴安全頭盔的工人卻讓人有種熟悉感，疑似撞臉台灣流行嘻哈團體「大嘴巴」的隊長宗華，黝黑的皮膚加上深邃的五官，乍看之下非常神似。

網友認為該名工人的神韻與「大嘴巴」的隊長宗華很像。圖／取自臉書社團「爆廢公社二館」、Instagram@djchunghua

貼文在臉書掀起討論，許多網友也回憶起「大嘴巴」過去的名曲，「結果勒、結果勒、結果勒結果勒！」、「國王皇后各過各的生活」，也有人開玩笑稱「仕凌都去做工了，他來工地打工也不意外不是嗎」、「你不知道大嘴巴宗華有演做工的人嗎？大驚小怪什麼？」、「這是喬瑟夫好嗎」，部分網友則認為兩人根本不像「完全不像啊」、「老實說，不太像」、「差那麼多」。

流行嘻哈團體「大嘴巴」於2007年11月出道，團員有愛紗、懷秋、MC40（薛仕凌），並由宗華擔任隊長。當時他們以一首歌曲《結果咧》紅遍大街小巷，之後又推出了多首洗腦神曲《喇舌》、《國王皇后》、《永遠在身邊》。後續因合約到期，團員不續約各自單飛，2016年正式解散。