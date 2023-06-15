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天理何在？搭公車聽阿伯「暴富對話」他臉綠了 網揭殘酷真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，搭公車時聽到兩位阿伯在聊天，其中一位提到朋友賣土地進帳3000萬，讓原PO大嘆「賣一塊土地抵你一輩子的收入」，引發熱烈討論。 圖／ingimage
一名網友表示，搭公車時聽到兩位阿伯在聊天，其中一位提到朋友賣土地進帳3000萬，讓原PO大嘆「賣一塊土地抵你一輩子的收入」，引發熱烈討論。 圖／ingimage

台灣大眾交通運輸工具便利，許多人會選擇搭乘公車通勤。對此，就有一名網友PO文表示，搭公車時聽到兩位阿伯在聊天，其中一位提到朋友賣土地，進帳3000萬元，原PO聽到後十分傻眼，忍不住大嘆「賣一塊土地抵你一輩子的收入，天理何在？」引發大批網友熱烈討論。

該名網友在PTT的WomenTalk板發文表示，日前搭公車時，聽到旁邊兩位阿伯在聊天，一位阿伯談到朋友賣土地進帳3000萬，「我一聽到就罵『扯』，憑什麼人家賣一塊地抵我們這些老百姓一輩子的收入？公平何在？天理何在？正義何在？」

貼文曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛留言「因為大家都默認土地是吸血生財的工具，可以改變身份位階，所以買的是一個有土地的身份，不是土地本身」、「更多的土地是繼承來的，馬上升級」、「這就是資本主義遊戲規則啊，私有財產可以世代繼承」、「因為土地不會增加，需求一直隨人口增加」、「漢人愛屯房的性格，而且台灣人口都集中在城市，土地當然貴」。

此外，還有網友表示「有什麼好扯的，就人家命比較好而已不是嗎？」、「不止要努力，還要選對努力的領域」、「孩子，這社會本來就不是公平的啊，沒有憑什麼，就憑他是地主啊，我就問一句，憑什麼他賺這三千萬要分給大家？」、「你確定你一輩子賺得到三千萬？台灣中位數年收50萬，工作40年也才兩千萬，我們只是被這資本主義社會圈養的韭菜而已，該慶幸的是世上唯一公平的事是沒人能長生不老」。

公車 台灣 PTT

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