捨不得丟？友人狂送「二手物」 她崩潰：真的不想收用過的東西

「我真的不想一直接收這些用過的東西啊！」。一名網友表示，她有個不錯的朋友，經常會拿自己用過的東西給她，起初她想說對方出於好意，因此不好意思拒絕，怎料時間一久，就連吃不完的東西也會問她要不要吃，令她相當困擾。

該名網友在臉書社團「匿名2公社」分享，她有一個不錯的朋友，對方總會送她自己覺得不錯，但用過的化妝品給她，或以前穿過但現在穿不下的衣服褲子送她，「不只這些，總之她只要用過後面又不要了，就會跟我說，這個送給妳，我用不了了，然後露出一個燦爛的微笑」。

原PO坦言，自己其實根本不需要，但前期想說對方出於好意，所以不好意思拒絕而收下，怎料後來，對方就連自己吃不完的東西也會問她要不要吃，當她拒絕時，「她就會露出看似很難過或尷尬的表情說，是喔…那好吧」，讓她感覺相當困擾。

「是我需要用什麼婉轉的語氣說嗎？」原PO無奈說道，她表示自己真的不想一直接收這些用過的東西，且就算拒絕對方，之後還是會再收到，讓她好崩潰「你們有過這種經驗嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「真正的好朋友是，不會在妳拒絕她以後，會讓妳有尷尬的感覺」、「如果品質還不錯，應該是把你當好朋友」、「這朋友不錯啊，我會直接跟她說，我自己去買/我已經買了」、「你反過來對她做跟她一樣的事，她自然會體會到你的心情」、「都這樣還婉轉，直說你不喜歡」。