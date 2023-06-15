開心回國！他在機場目睹「等行李畫面」怒轟：台灣人哪個字看不懂？

一名網友抱怨，近日從國外回來，在等行李的時候，發現一群人都還沒看到行李，就硬要貼在輸送帶旁邊等，其他人則是因為站在後方看不到行李，也就超越指示黃線向前，讓他怒轟「外國人我還能忍，台灣人哪個字看不懂啊？」，文章一出後也引起網友網友熱議。

網友在Dcard發文指出，開開心心從國外回來，在等行李的時候，看到一堆人明明行李還沒來，就硬要貼在運輸帶旁邊等，其他人看不到行李就跟著一起越過黃線，指標上寫著「請於黃線後方等待(Waiting line)」，他怒轟，「外國人我還能忍，台灣人哪個字看不懂啊？」，原本以為有地勤回來提醒，但可能太忙也都沒有。

原po表示，自己個性就是看到別人不守規矩會生氣的，但也沒有到正義魔人的程度，後來真的看不下去就出聲提醒，結果還是一堆人要站在那邊，讓他更生氣，並且也想呼籲大家可以提醒親朋好友不要超過那條線。

不少人支持原po，「我們在等行李的時候也一團家族擠在線前面等，我跟男友講話故意很大聲說『不是要在線後面嗎？都擠在前面別人怎麼看得到自己的行李啊』，但他們也完全不在意呢」、「身為服務業的我，真心覺得現在很多人看不懂中文」、「我上次從紐約回來，大家都堵在前面，我就大吼大家看不懂中文嗎？請在黃線後面等，真的超沒水準的台灣人」。

也有人好奇「老實說我不懂這條線的用意是什麼欸？我去了至少10個機場，台灣是目前看到唯一有畫這條線的，所有人擠在線後面跟大家圍著輸送帶等行李目的都一樣。看到自己行李的人就會拿走離開，剩餘的繼續等。這條線真的有提高效率的作用嗎？還是其實有其他顧慮？」，但網友也紛紛回應「印象中日本不少機場也有這條線吧」、「仁川也有」，主要是安全的顧慮。