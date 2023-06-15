大嫂26度就開冷氣！她氣炸「電費都公公付」 網反嗆：要看體感溫度

天氣越來越熱，夏天即將到來，不少家庭開始吹冷氣睡覺。一名網友貼出天氣氣溫截圖畫面抱怨，溫度26度而已大嫂卻緊閉門窗開冷氣，水電瓦斯費都是公公負擔，希望對方可以省一點，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」把當下的溫度手機畫面po出來，截圖顯示，一家人住在台北市文山區，晚上10點多時溫度是26度溫度是26度，但原po卻氣得大罵，現在溫度26度，大嫂卻緊閉門窗開著冷氣，「請問有事嗎？」，認為對方很自私，水電、瓦斯、電話費都是扣公公的帳戶錢，「你能省一點嗎？」，卻遭網友反嗆，「室外26度，不代表家裡不悶熱」。

網友紛紛怒批原po，「悶熱的氣候還不能吹冷氣？！」、「室外26度，不代表家裡不悶熱啊～」、「台北這種天氣就是濕濕黏黏的，吹冷氣還比較乾爽」、「原來緊閉門窗吹冷氣比較浪費，所以要開門窗吹冷氣就對了，我看懂你的重點了」、「公公有講話嗎？沒有妳就閉嘴吧妳」、「我去罰跪，我五月初就開冷氣」、「你就不要吹冷氣，你沒辦法做到就閉嘴」。

有網友認為，看室外溫度不準且台北天氣悶熱，「文山區範圍蠻大的耶！靠近景美公館這氣候偏悶濕，靠近新店木柵這偏涼濕，不過我住過文山區，有時室外26度，室內不代表是26哪！」、「您應該看一下現在的『體感溫度』！不是氣溫度！而且每個人身體狀況不同！」、「除非在山上，不然我覺得在台北市的任何一處都悶」、「台北今天26度有點悶悶的，但太陽突然出來就馬上飆升到30度，而且悶熱」。

不過，有網友則表示，「我26度吹電風扇即可」、「能替別人著想很棒欸，如果今天換成扣大家爸爸的錢，不知道是不是也能贊同」。