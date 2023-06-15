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26歲男工作3年存款僅1000元 過來人揭「1條件」：贏很多人了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友工作3年，現在存款只有1000元，想問問網友們，26歲這樣的存款是否有及格，引起不少網友熱烈討論。聯合報系資料照
有網友工作3年，現在存款只有1000元，想問問網友們，26歲這樣的存款是否有及格，引起不少網友熱烈討論。聯合報系資料照

不少人畢業後會在外租屋，因此要存款就更加困難。一名網友大學畢業後工作3年，現在存款只有1000元，最近好不容易才收支平衡，於是想問問網友們，26歲這樣的存款是否有及格，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「閒聊版」發文，他大學畢業後工作三年，月薪大約40~42K，但是每個月都不夠花，寅吃卯糧，但沒有負債，最近比較省一點才好不容易收支平衡，目前的存款是1087元，想問問網友們，「26歲存款有及格嗎？」，吸引大批網友討論。

不少網友認為，沒負債就是好事，「養得活自己，不要亂搞事到處欠錢負債就好！反正我自己有錢也不用你養，啊不要找我麻煩就好」、「沒欠債就是好事說真的，小心詐騙就好」、「光沒有負債就贏很多人了（學貸、信貸...）」、「現在只要不要負債，有點積蓄夠應付生活或是突發狀況，就很阿彌陀佛了，曾經負債百萬現在脫困之人的心聲…」、「光是沒欠債就先給讚了，財富自由一身輕」、「認真說，過好自己生活就是及格的人生，每個人能力不同，心態正確最重要」。

有網友則安慰，「沒事啦…我用六位數的密碼保護兩位數的存款」、「這篇文比那些幾百萬看得舒服多了」、「推，沒看過這麼正面的文章，原po人生勝利組」、「謝謝你，你辛苦了，至少我覺得這真實很多」、「我還有86塊，提款機如果可以領零錢的話，現在應該是0元」。

不過，有網友表示，「40K很讚啊，應該是可以過得不錯才對，既然沒有負債 記一下帳，看是哪些支出吃掉你的錢錢了，從現在開始存錢都來得及，我有學貸，剛畢業的時候才30K，在外縣市自己生活，一個月也是能存一萬到一萬五，存完緊急預備金後我就把錢拿去投資，增加收入」、「4萬2還存不到錢，真的有問題」。

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