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入住高級酒店「名牌沐浴乳」能拿走嗎？網揭隱憂：怎麼會敢拿

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人住飯店時會習慣把備品打包帶走。示意圖/ingimage
不少人住飯店時會習慣把備品打包帶走。示意圖/ingimage

不少人住飯店會習慣把備品帶走，近日就有網友分享他到國外出差，入住一間高級酒店，看見房內提供大瓶的名牌沐浴用品，迫不急待想拿走，網友見狀紛紛勸「大瓶的不行吧」，但也有人透露就算能拿走，自己也不敢拿，因為就怕有心人「加料」。

該名網友在PTT分享，之前出差或出遊入住各國飯店，都會把房內的備品「拿好拿滿」，這次入住一間高級飯店，沐浴用品也很高檔，且還是大罐的，便好奇詢問網友們「洗髮精、沐浴乳都能拿吧？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「小包小包拋棄式的那種可以」、「大罐的不能拿啦！」、「你可以拿空瓶裝，留主體給房務補充就好」、「最好大罐的是給拿的，別貪小便宜」。

不過，有網友就提到這種沐浴乳，最大的隱憂就是「怕其他客人加料」，「誰知道前一個房客裡面偷加了什麼」、「這大罐的是每個房客一直沿用下來的？那別說拿回家了，現場用都有疑慮吧，誰知道前幾任房客的素質如何」，因此還是奉勸原Po最好別拿。

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