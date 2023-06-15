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他見日本街頭路人都拿1配件 台灣卻很少有？網揭優勢：不擋視線兼防身

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現日本街頭有8成的人下雨天會撐「透明雨傘」。 路透
一名網友發現日本街頭有8成的人下雨天會撐「透明雨傘」。 路透

隨著國境解封，不少民眾會安排海外旅遊，而日本就不得不說是台人愛去國家的前幾名，但兩國間的差異也時常引發討論。近日，一名網友就發文表示，在日本街頭時常看見一樣物品，跟台灣的非常不一樣，引發熱議。

該名網友在PTT分享，最近他無聊在找東京的街景實拍影片，意外發現一部澀谷下雨時的街景影片，放眼過去路上幾乎有8成的人都撐「白色透明傘」，其他顏色傘的人很少，頂多黑色、素色為主。

一名網友發現日本街頭有8成的人下雨天會撐「透明雨傘」。圖擷取自YT@Travel at Home
一名網友發現日本街頭有8成的人下雨天會撐「透明雨傘」。圖擷取自YT@Travel at Home

整齊一致的顏色，讓他笑稱「根本日本的制服傘」，不像台灣各種顏色的傘都有，「有沒有日本人只撐白色透明傘的八卦？這也是約定俗成的規則嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「日本人的雨傘就是拋棄式的概念」、「他們口罩也都戴白色、素色」、「他們感覺就是大家都一樣，口罩白色，男上班族襯衫白色，連其他淺色都少見」、「台灣美學就是各種鮮豔顏色通通擠在一起」、「因為全家7-11大創Lawson都賣這種的」。也有人分析該雨傘的優勢，「不會擋到視線蠻好用的」、「傘可以順便當防身器材，透明好看清前方」。

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