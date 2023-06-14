肯德基超厚新漢堡小一號她傻眼 網曝可能原因：不是騙人

速食業競爭激烈，業者每隔一段時間就推出新產品或新優惠來吸引消費者，近日肯德基為了配合夏天的到來，推出一款「夏威夷海洋Q蝦堡」，光看照片就讓人覺得很有夏天的氣息，不過有網友買回家後卻發現漢堡和照片差很多，讓她非常失望。

原PO日前在Dcard分享自己從肯德基買來的新漢堡「夏威夷海洋Q蝦堡」，從宣傳圖片看到除了這款漢堡外，還有「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」，兩款漢堡中間都有厚厚一塊蝦排，「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」還多加了一塊咔啦脆雞，厚度看起來更加飽滿，搭配由蒜末、檸檬汁、芥末醬調製而成的香蒜醬汁，還有番茄片與鳳梨片，讓人看了口水直流。

不過原PO實際買回家後卻不是這麼一回事，她說原本以為照片看起來很有飽足感，但打開卻發現厚度差很多，掀開上層麵包，中間的內容物雖然該有的都有，但整體上看起來小了一號，讓她忍不住地說「差點嚇暈！單點16x元的漢堡長這樣，吃完還是好餓啊」。

照片一出讓不少人看傻眼，「謝謝妳幫我滅火」、「我覺得還不錯！可能是肯德基一直都吃不飽，所以沒有放太大期待…哈哈哈哈」、「打開包裝感覺就是滿滿的失望」、「笑死欸，廣告與實體落差也太大了吧～開箱文都比廣告來的猛烈」；但也有網友幫忙緩頰，認為應該是不小心壓扁才會有落差，「哈哈哈…落差好大，不過它其實不算『照騙』，就只是把所有東西壓縮了而已」。