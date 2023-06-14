存下半桶金被家人借走 他崩潰問：可不可以開口要15%利息？

出借金錢最怕要不回來，日前有位網友表示，他在今年初存到第一筆50萬元，原本有許多的個人規劃，不過媽媽得知消息後，馬上跟他借走了36萬，讓他的錢所剩無幾，最後他無奈表示「我該不該跟媽媽直接要求15%利率，並在1年內還完我？」對此，多數網友認為「利率什麼的你真的想太多，就當作不會還吧」。

一名網友以「被家人當提款機」為題，指出自己年初存到人生的第一筆50萬元，原本要規劃10月去打工度假，剩下的錢再拿來完成大學學業，結果他把這些消息發布在臉書之後，媽媽就接二連三地跟他要錢。

一開始媽媽先跟他借走26萬，現在又說要借10萬，讓他的出國經費都沒了，原PO表示「媽媽雖然說會多還，但利率已經比銀行的信貸還低了，再這樣下去我會死掉，我到底該不該跟我媽開口要15%利率，而且限制在1年內還我？」

對此，網友直言「誰叫你要在臉書講，你媽現在無時無刻會問你有多少錢，你已經無法再存錢了」、「為什麼要到臉書講這種事情？提到錢的事，連親人都會撕破臉上法院了」、「利率什麼的你真的想太多，根本不會還」、「你媽媽會不會不想讓你出國，所以才跟你借錢啊？」、「誰叫你自己愛宣傳，以後有錢這種事不要到處張揚了，會這樣借還算是家人嗎？」、「臉書這種公開親友的地方，不要講自己有多少錢，有些壞朋友會打不好的主意，借媽媽的錢可能也拿不回來了，因為你媽現在可能會隨時盯著你的錢」、「如果一開始想出國，就不要借給媽媽錢，現在我覺得你連本金都要不回來了，而且媽媽還會情緒勒索你」。