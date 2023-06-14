外送員神情詭異硬塞紅包 妹子嚇壞：好怕是邪門東西

許多人都知道路上的紅包千萬不要撿，但如果遇到不認識的人硬塞紅包給你，到底該怎麼辦？一名女網友日前叫了外送服務，但外送員卻塞給她一個紅包，讓她不知所措，最後只好跟外送平台反映，貼文一出也嚇壞不少人。

這名女網友在Dcard以「外送員硬塞詭異紅包」為題發文，她說前幾天點外送，但當外送員抵達後，她發現對方神情有點恍惚，也不敢直視，然後硬塞了一個紅包給原PO，還說這是要給她的，原PO還來不及多問，外送員就離開了。

她不敢打開紅包袋卻也不知道如何是好，只覺得一切好詭異，心裡期盼不要是什麼邪門的東西，最後只好把紅包放在陽台上，打算隔天再拿去廟裡處理，她也聯繫外送平台，請他們注意這位外送人員。

貼文引來眾人熱議，「建議不要亂收和亂開，有聽過有人送紅包是為了找冥婚對象」、「感覺會不會是他在路上不小心撿到的，然後後來想想不對勁直接塞給妳，希望原PO可以更新處理後續」、「這什麼北爛外送員，讓人心生恐懼」、「好詭異，外送員神情恍惚聽起來更可怕，卡後續」、「如果是我比較擔心是邪氣紅包欸，之前新聞有報過，記得很像裡面放指甲跟頭髮那種還夾著幾百塊去邪運的」、「有聽過好像是過衰運，把紅包過給別人=把衰運過給妳，類似這樣，如果是的話很夭壽欸」。

還有網友建議原PO拿去廟裡化解，「去廟裡處理這個紅包」、「選我正解，把紅包投入廟裡的捐錢箱」、「投到功德箱裡面，讓裡面的東西跟神明硬碰硬」、「投進天后宮的樂捐箱，讓他跟媽祖定孤支」。