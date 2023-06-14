熱炒店「炒水蓮」什麼時候紅起來的？其實是台灣特有種、一類人不宜吃

近年來只要到熱炒店、火鍋店都常可看見「水蓮」被端上桌，PTT網友便好奇表示，小的時候都沒看過水蓮這道菜，水蓮究竟是什麼時候開始流行起來的？

網友留言表示，以前的確較少看到水蓮入菜：「7、8年前在內湖吃熱炒才知這東西，以前真的沒聽過也沒吃過，以前都吃炒空心菜」、「近十年才知道有這菜」、「傳統市場比較少賣，所以你家才沒看過吧」、「某次吃小火鍋才第一次吃到水蓮，好吃！」

水蓮好吃與否各有擁護者，喜歡的一方覺得脆脆的很好吃，不喜歡的人則認為水蓮沒什麼味道，水蓮只要不新鮮就會變得不脆、咬不斷，而且容易卡牙齒。

水蓮的正式學名為「龍骨瓣莕菜」，又被稱為野蓮、水皮蓮、銀蓮花等，是台灣特有種，細長的莖作為可食用部分，近年已成為台式熱炒的經典菜色。水蓮最初生長於高雄美濃湖，不過隨著湖水優養化，湖面被布袋蓮等植物覆蓋，又有外來種福壽螺等因素使得水蓮消失在美濃湖。

幸好有「野蓮之父」之稱的鍾華振成功復育瀕危的水蓮，也讓美濃再度成為水蓮的盛產地。且水蓮富含膳食纖維、鉀質和維他命A，對腸胃、心血管和眼部健康有益，不過其鉀含量較高，慢性腎臟病患、洗腎病友則不宜攝取。