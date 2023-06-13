飯店房門底下伸出長勾！她險遭陌生人開門 網傳授「一個杯子」防入侵

在外住宿要小心！美國一名女子日前入住聖荷西一間飯店，竟遇到有不明人士試圖用工具打開她的房門，所幸在她的機警之下未讓對方得逞。

根據美國媒體《NBC Bay Area》報導，當事人黛布拉（Debra）是在下榻聖荷西機場智選假日套房飯店（Holiday Inn Express & Suites San Jose Airport）時遭遇此事。黛布拉表示，當天晚上她待在房裡，約9點半時突然看到有長條狀、像是衣架的東西從門縫底下伸進來，還往門把靠近，看起來試圖用前端勾開她的房門。

黛布拉當下機警的用手機將全程錄影起來，也用手阻擋長條物，並立刻撥電話給飯店櫃台求救。飯店工作人員到場時，在門外發現一對男女，他們辯稱是找朋友時敲錯房門，接著趁警方抵達前逃離現場。黛布拉說，其實這對男女稍早就敲過她的房門，但她並未理會。

女子用手阻擋房門被開啟。 圖擷自《NBC Bay Area》影片

黛布拉認為，她之所以被鎖定，可能是因為房間位於大廳的盡頭。經過這次的事件，她表示以後會在房內開燈、製造一些聲響，並在門外貼上「請勿打擾」的牌子，以免再度成為下手的目標。她也提醒大家，若遇到類似的情況，一定要保持冷靜、尋求協助。

臉書粉專「愛吃鬼芸芸」轉貼黛布拉拍攝的影片，叮嚀粉絲「我們住飯店真的要拉上門栓！好可怕」。許多網友也分享自己防範外人入侵的方式，「外宿一定要用門鏈，不要覺得麻煩」、「我會再加上行李箱或飯店的椅子靠著」、「我都一定會記得用門栓，行李箱攤平推過去，門把吊東西，要不然拿椅子也可以」、「內側用毛巾塞住門把就勾不開了」。還有人貼出在門把上放杯子的影片，指出只要有人開門，杯子就會掉落發出很大的聲音。