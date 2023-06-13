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台鐵鐵路便當「經典配菜消失」！他開蓋崩潰：以後不吃了

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台鐵鐵路便當「經典配菜消失」！他開蓋崩潰：以後不吃了

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵便當店還沒開賣就擠滿排隊人潮。記者周湘芸／攝影
台鐵便當店還沒開賣就擠滿排隊人潮。記者周湘芸／攝影

台鐵鐵路便當美味實惠，每到用餐時間便大排長龍，不過近日有民眾發現，便當裡一樣美味配菜悄悄消失，讓他開盒瞬間崩潰「以後不吃了」，不少網友也心碎回應「真的沒有買的必要」。

台鐵鐵路便當菜色多元，價格從60元至100元不等，有肉有菜，不同車站還有特殊款便當，超高CP值讓民眾爭相購買。不過有民眾昨天（12日）買完60元便當後大感崩潰，因為便當內比排骨還好吃的配菜「滷豆皮」竟消失無蹤！他抱怨不管是60元或80元的便當都沒有滷豆皮，可見並非價位問題，若台鐵是因成本考量不放豆皮，那他以後「可能就不吃了」。

民眾購買60元便當發現經典配菜消失，崩潰發文。圖／截自PTT
民眾購買60元便當發現經典配菜消失，崩潰發文。圖／截自PTT

一番悲痛控訴令網友們大表贊同，「哭哭，那豆皮才是重點呀！」、「可惜，那個滷豆皮 真的好吃」、「沒豆皮真的沒吃的必要」、「以前那個豆皮真的好吃，改成豆干一整個gg」、「我最愛吃滷的夠味的豆皮」、「不管啦快換回來（地上打滾）」。

有人也抱怨「骨頭部分還占快1/3……真的好寂寞！」、「酸菜、黑輪也沒了，慘」、「80元的今年也陸續把辣蘿蔔和假干貝拿掉，幾年前沒假干貝是喜相逢」。

不過有網友認為「便當30年沒漲價，難道要賠本賣？」，並至台鐵官網查詢，指出應該是把豆皮改成豆乾了。

從台鐵官網查詢便當菜色，豆皮皆被替換成豆乾。圖／截自台鐵官網
從台鐵官網查詢便當菜色，豆皮皆被替換成豆乾。圖／截自台鐵官網

便當 台鐵

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