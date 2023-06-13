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他轟「博愛座放行李自私鬼」 女曬車廂空曠照回擊：偷拍要道歉嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
有乘客偷拍同車廂女子po網，說她不但坐在博愛座上還把行李放在座椅上，稱她行為自私。 圖擷自爆怨公社
有乘客偷拍同車廂女子po網，說她不但坐在博愛座上還把行李放在座椅上，稱她行為自私。 圖擷自爆怨公社

博愛座」本意是提供給讓老弱婦孺或是身體不舒服的人優先使用，但卻常常有乘客因為看起來「不夠老」、「不像孕婦」、看不出受傷或生病，遭到公審。近日也有網友公審火車上占用博愛座放行李的女子，卻意外翻車。

有位網友在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，一名女子搭乘火車，不只坐在博愛座，還將手提行李包也放在博愛座上，相當一個人佔住兩個座位，原po認為女子行為不可取，還稱「台灣最不缺的就是這種自私鬼」。

那位小姐得知被網友公審，也氣到在社團發文回應，她貼出車廂空盪盪畫面，回擊「昨天車廂空成這樣，請問為什麼不可以放東西呢？您是正義魔人嗎？還是座位沒人就只能空著，不能拿來放東西？」，那位小姐還強調，幸好自己當時和男友聯絡時，有拍影片記錄車廂狀況，「不然我好冤枉欸」。

女子曬出空曠車廂照反擊，認為車廂沒什麼人，也沒有妨礙到別人。圖擷自爆怨公社
女子曬出空曠車廂照反擊，認為車廂沒什麼人，也沒有妨礙到別人。圖擷自爆怨公社

原PO又回應，座位頭頂台鐵有設置物架，當時有一位先生站在小姐對面，「雖然不知道先生有沒有要坐的需求，不過座位的『座』裡有兩個人，當然是給人坐的，而不是拿來放東西的。」原PO還表示，「我自己有坐位，看到很不爽所以抱怨」，這說法更讓網友炸鍋。

小姐再回嗆，「那位先生旁邊的位子也是空著的，他如果有需要可以去坐著，行李箱很重我真的扛不動，重點就是『車廂很空』，請問為什麼不能放置東西？如果我佔到那位先生的座位我很抱歉，我願意跟那位先生道歉...但你偷拍我是否也要道歉呢？」。

網友一面倒挺女生，「你有需求可以開口，不是拍照公審她」、「她可能有個人因素或是肉眼看不出來的需求？如果你需要，可以請她把行李拿起來」、「你有要坐嗎？如果沒人需要座位有何不可？她行李那麼多」、「路過來看大型打臉現場」、「人家反擊了耶！你目前輸面比較大」、「人家要放哪還聽你規定，偷拍已涉嫌違法」、「如果空位還很多，真的是矯枉過正了」、「你只是為了酸而酸而已」。

博愛座 台鐵

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