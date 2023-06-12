快訊

財神爺沒上班！威力彩頭獎連16摃 下期上看5.7億

PLG／塞瑟夫新高33分踢館國王 勇士取得「聽牌」第3勝

舊愛控雙面女神 陳綺貞2點聲明反擊「沒給錢」：道歉否則提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她抱怨「百貨公司冷氣只開26度」 網友曝：高捷熱到噴汗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨百貨公司冷氣開太熱，讓她狂流汗。示意圖／ingimage
一名網友抱怨百貨公司冷氣開太熱，讓她狂流汗。示意圖／ingimage

現在電費調漲，許多人會選擇到公共場所納涼，享受涼爽的冷氣，不過日前有位網友抱怨，百貨公司變得很熱，因為現在百貨規定「只能開26度」，讓她試穿衣服時身上都是汗水，直呼「真的很無言」。對此，網友看法不一「26度很涼了啊！」、「我去百貨公司地下美食街也覺得很熱」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她原本很愛逛百貨公司，但她近期去逛百貨公司，發現裡面非常熱，連試穿衣服時身上都流汗了，詢問店員後，店員回應「因為現在百貨公司規定只能開26度」，讓她表示「真的很無言」。

對此，有人深有所感「現在限制一堆，而且業者不遵守可能會被罰錢，根本超爛」、「我去百貨的地下室美食街也覺得太熱，後來直接去吃生魚片」、「高雄捷運更崩潰，搭個捷運狂爆汗，上個月以為他們沒有開冷氣，捷運站裡面超熱，車廂內部也只有比捷運站內微涼，人多應該會爆炸熱」、「這樣有開冷氣跟沒開一樣」。

也有人給建議「可以去超商，超商的冷氣會冷死你」、「26度很涼了！妳如果都流汗了，還試穿衣服喔？」、「節能減碳吧！」、「政府規定的，百貨應該也很無奈，可以回房間自己吹冷氣，我都開23度」、「會流汗就在家裡比較舒服，也不要去百貨公司流汗試穿衣服，會把人家衣服弄髒」、「我覺得全聯就很涼，不然你可以去好市多的蔬果區，非常夠冷」。

冷氣 電費

延伸閱讀

女生穿瑜珈褲重訓很奇怪？ 眾網友秒回：勸你別多管閒事

會考填志願她猶豫中山女高、師大附中怎麼選？ 網建議：按分數填最好

棄北一女拚社區高中繁星更好？ 網搖頭勸：前三志願2原因有優勢

高雄房價準備崩盤？眼尖網友發現「賠售案」：蛋白區死很慘

相關新聞

她抱怨「百貨公司冷氣只開26度」 網友曝：高捷熱到噴汗

現在電費調漲，許多人會選擇到公共場所納涼，享受涼爽的冷氣，不過日前有位網友抱怨，百貨公司變得很熱，因為現在百貨規定「只能開26度」，讓她試穿衣服時身上都是汗水，直呼「真的很無言」。對此，網友看法不一「26度很涼了啊！」、「我去百貨公司地下美食街也覺得很熱」。

網購「進口除毛儀」恐違反海關緝私條例 他挨罰、銷毀費用共噴4萬元

在網路上買醫療用品要睜大眼睛，從海外輸入醫療器材，無輸入許可證恐違法海關緝私條例！一名民眾在網路下單「除毛儀」，從海外寄回來台灣，不料被海關查驗，即使該名民眾稱不知道這台除毛儀屬於「醫療器材」，仍遭到衛生局開罰30,000元，再加上報關、銷毀等費用，總共噴掉40,800元。

耳機掉大便裡你敢撿？她怕「震出屎水」問能維修嗎 回應笑瘋全網

藍牙耳機相當方便，能省去傳統接線耳機線勾到物品、線打結的困擾，只要從耳機盒裡拿出，就可直接戴在耳朵收聽音樂、撥打電話，受到年輕人青睞。雖然藍牙耳機非常輕盈，卻也常常有與耳朵尺寸不合，或者受外力影響，而直接掉落「墜地」。就有網友在網路分享，自己戴著6,000元的藍牙耳機上廁所，結果才一轉身，就掉進去排泄物裡，令原PO尷尬得不知道該不該撿起來。

有錢人到銀行常做「1行為」 前行員爆內幕：和普通人不同

有錢人跟一般人有什麼差別？一名曾在銀行任職的日本人飯田道子觀察到，通常有錢人到銀行時「會花更久的時間」，他們辦完正事後，會多做停留查看其他的理財資訊、詢問櫃檯交易問題等，會特別注意資金流向。

捷運驚見乘客背包出現「恐怖生物」 萬人嚇壞：不是開玩笑的

捷運十分便利，是許多人通勤的最佳選擇，但有網友日前搭捷運時，卻發現一名乘客的背包出現令人毛骨悚然的「恐怖生物」，他拍下照片PO到臉書上，讓其他人看了也直呼「太可怕」。

性騷案頻爆！他憂「男生主動追求不可能了？」網指出關鍵：要搞清楚

近日性騷案頻傳，引起熱議。網友也指出，現在男生主動追求已經不可能了吧？認為現在男生好像主動，就容易踩到性騷，然後人生就起飛了，「好像都只能等女生主動」，但也有人認為，追求人真的要搞懂界線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦