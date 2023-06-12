她抱怨「百貨公司冷氣只開26度」 網友曝：高捷熱到噴汗

現在電費調漲，許多人會選擇到公共場所納涼，享受涼爽的冷氣，不過日前有位網友抱怨，百貨公司變得很熱，因為現在百貨規定「只能開26度」，讓她試穿衣服時身上都是汗水，直呼「真的很無言」。對此，網友看法不一「26度很涼了啊！」、「我去百貨公司地下美食街也覺得很熱」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她原本很愛逛百貨公司，但她近期去逛百貨公司，發現裡面非常熱，連試穿衣服時身上都流汗了，詢問店員後，店員回應「因為現在百貨公司規定只能開26度」，讓她表示「真的很無言」。

對此，有人深有所感「現在限制一堆，而且業者不遵守可能會被罰錢，根本超爛」、「我去百貨的地下室美食街也覺得太熱，後來直接去吃生魚片」、「高雄捷運更崩潰，搭個捷運狂爆汗，上個月以為他們沒有開冷氣，捷運站裡面超熱，車廂內部也只有比捷運站內微涼，人多應該會爆炸熱」、「這樣有開冷氣跟沒開一樣」。

也有人給建議「可以去超商，超商的冷氣會冷死你」、「26度很涼了！妳如果都流汗了，還試穿衣服喔？」、「節能減碳吧！」、「政府規定的，百貨應該也很無奈，可以回房間自己吹冷氣，我都開23度」、「會流汗就在家裡比較舒服，也不要去百貨公司流汗試穿衣服，會把人家衣服弄髒」、「我覺得全聯就很涼，不然你可以去好市多的蔬果區，非常夠冷」。