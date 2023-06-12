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耳機掉大便裡你敢撿？她怕「震出屎水」問能維修嗎 回應笑瘋全網

聯合新聞網／ 綜合報導
藍牙耳機相當方便，卻也常常與耳朵尺寸不合，或受外力影響，而直接「墜地」。圖為示意圖。圖／ingimage
藍牙耳機相當方便，卻也常常與耳朵尺寸不合，或受外力影響，而直接「墜地」。圖為示意圖。圖／ingimage

藍牙耳機相當方便，能省去傳統接線耳機線勾到物品、線打結的困擾，只要從耳機盒裡拿出，就可直接戴在耳朵收聽音樂、撥打電話，受到年輕人青睞。雖然藍牙耳機非常輕盈，卻也常常有與耳朵尺寸不合，或者受外力影響，而直接掉落「墜地」。就有網友在網路分享，自己戴著6,000元的藍牙耳機上廁所，結果才一轉身，就掉進去排泄物裡，令原PO尷尬得不知道該不該撿起來。

一名女網友在Dcard以「耳機掉到大便上」為題發文分享親身經歷，自己戴著要價6,000元的藍牙耳機上廁所，結果轉身要擦屁股的時候，耳機竟然直接掉到排泄物裡，令自己非常猶豫該撿還是不撿？雖然最後還是用筷子把耳機撈起來了，但是「陰影面積太大了」，讓她不敢測試還能否使用，因為「怕震出屎水」，只好詢問網友，如果送修時，說是被家裡狗狗排泄物砸到，維修人員能接受嗎？貼文笑噴全網。

網友們對此回應「高中的時候，戴著耳機上廁所，左耳掉進馬桶裡，想著想著，還是沖掉吧，到現在那個耳機還是只有右耳」、「不要了，屎味很難除」、「可能要瘋狂清潔才能蓋掉那個屎味，突然想起以前把自己的屎拿起來玩過，那隻手真的香了3天⋯⋯」、「屎水已經流進清不到的地方了」。也有人幽默的說，反正是自己的排泄物應該還好，「催眠這原本也是垂涎三尺賞心悅目的美食」、「把大便沖掉就好了」、「如果是防水的，就用洗手乳給它洗個10遍，然後說服自己它已經乾淨了」。

也有網友指出，6,000塊的耳機防水絕對沒問題，「可以丟進去洗衣機洗，拿出來有一匙靈的香味，音質的部分則是很正常」，不過就算清潔後還是會讓人覺得「內心的陰影面積會很大」、「撿起來然後二手賣掉換一個」。還有網友直言，上廁所的時候不建議帶任何電子產品進去，無聊的時候可以看看洗手乳成分，因為手機也可能會掉進馬桶裡，得不償失，「這個故事告訴了我們，上大號時，耳機不進廁所喔！」

Dcard 藍牙 藍牙耳機

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