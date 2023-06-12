有錢人到銀行常做「1行為」 前行員爆內幕：和普通人不同

有錢人跟一般人有什麼差別？一名曾在銀行任職的日本金融人員飯田道子觀察到，通常有錢人到銀行時「會花更久的時間」，他們辦完正事後，會多做停留查看其他的理財資訊、詢問櫃檯交易問題等，會特別注意資金流向。

根據日媒「All About」報導，最近，實際到銀行辦事的人不如以往的多，因為網路多半也能處理各種交易，不需要特地跑去銀行，即使去了銀行，可能也只會快速辦完事情後，就匆忙離去。

飯田道子指出，對於有錢人來說，他們傾向於停留在銀行更多的時間，他們會在辦完正事後，查看各種訊息、或是詢問櫃檯有關交易的問題等，會存錢的人會把去銀行當成「特殊機會」，主動詢問有關於錢的事情。

對於會存錢的人來說，他們會察看錢從哪裡來、付了多少錢，總是會很認真的做紀錄，也會用網路銀行檢查他們的資金流向，反觀一般人，完成後就會匆忙離開，也不會特別查看存簿狀況，簡單的習慣，就能看出有錢人與一般人的差異。