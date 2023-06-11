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捷運驚見乘客背包出現「恐怖生物」 萬人嚇壞：不是開玩笑的

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO搭捷運時驚見一名男乘客的背包出現一隻蟑螂。 圖擷自爆料公社
原PO搭捷運時驚見一名男乘客的背包出現一隻蟑螂。 圖擷自爆料公社

捷運十分便利，是許多人通勤的最佳選擇，但有網友日前搭捷運時，卻發現一名乘客的背包出現令人毛骨悚然的「恐怖生物」，他拍下照片PO到臉書上，讓其他人看了也直呼「太可怕」。

從這名網友在臉書「爆料公社」PO出的照片看到，在他前面有一名穿著白襯衫、西裝褲，還背著背包的男乘客站在車門旁，並且低著頭滑手機，看似沒什麼異樣，但原PO卻眼尖發現男乘客的背包底部出現一隻「恐怖生物」，他仔細一看竟然是一隻蟑螂，讓他嚇得直呼「帶小強搭捷運」。

照片一出引來逾萬名網友按讚觀看，不少人看了起雞皮疙瘩，「好可怕」、「我會崩潰」、「遇到只希望不要飛起來」、「我佩服你還可以拿手機拍，我看到應該直接換車廂」、「這根本恐怖攻擊」、「背包要丟掉買新的」、「這已經堪比炸彈怪客等級了」、「我看不到他爆的料，但會看到我吐的料」。

還有網友笑說「如果起飛應該會釀成一番很大的騷動」、「千萬別提醒他，不然飛起來是整車廂人的事情」、「這起飛不是開玩笑的」、「在車廂起飛，大家應該會一起尖叫」、「這沒處理好，會引起捷運車廂騷動導致停駛啊」、「只要牠一打開翅膀，瞬間上演屍速列車」。

也有人無厘頭地說，「可能是他的寵物」、「捷運是不能攜帶寵物的吧？」、「齁～沒有關寵物籠」、「居然沒有買票」、「是不是要放在寵物籃才能上車」、「沒牽繩是不是可以開罰」、「帶寵物出，不要大驚小怪」。

原PO搭捷運時驚見一名男乘客的背包出現一隻蟑螂。 圖擷自爆料公社
原PO搭捷運時驚見一名男乘客的背包出現一隻蟑螂。 圖擷自爆料公社

捷運 蟑螂

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