性騷案頻爆！他憂「男生主動追求不可能了？」網指出關鍵：要搞清楚

近日性騷案頻傳，引起熱議。網友也指出，現在男生主動追求已經不可能了吧？認為現在男生好像主動，就容易踩到性騷，然後人生就起飛了，「好像都只能等女生主動」，但也有人認為，追求人真的要搞懂界線。

網友在PTT指出，男生好像只要主動，就很容易踩到性騷，然後人生就起飛了，因為真的是做了才知道，是不是違反意願，甚至多數時候，做了也不知道有沒有違反意願，就算沒有違反意願，也有可能女生會「越想越不對勁」，然後就變成違反意願了。

他也舉出一些例子，包含要不要一起約會，可能會變跟騷，主動偷親臉頰變成猥褻，這樣看起來，好像男生什麼事情都不能做，這些都只能等女生主動，就算女生主動，還要堤防她們事後反悔，用遭權勢或被脅迫等其他理由，「把你越想越不對勁掉」，他好奇「有沒有男生只要一主動就輸了的八卦？」

不少人指出，就是「看臉」，「人帥是調情，人醜是噁心」、「你沒搞懂阿，性騷看臉的」、「還好我長夠帥沒這煩惱」、「臉的問題」、「這種文，不如多去充實自己吧」、「一句話，人帥真好，人醜…」、「人醜性騷擾，不要不信」。

但也有人認為要劃分界限，「如果是一般交往，我認為只要對方有拒絕意圖就閃，談戀愛大多從肢體曖昧開始，不然不用自由談戀愛了」、「你是沒有追過女人嗎？不知道界線在哪嗎？」、「追求跟騷擾都搞不清楚還是別丟臉了，可悲」、「重點是合意」、「沒有同意就不要亂碰女生身體很難懂嗎」。