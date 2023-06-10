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機車每天擋出入口！她無奈貼紙條勸告 鄰居嗆「騎樓是大家的」網教1招反擊

聯合新聞網／ 綜合報導
店家表示鄰居機車總是擋住出入口，好聲好氣說也沒用，反而還被嗆「騎樓是大家的」。圖／【爆料公社二社】
店家表示鄰居機車總是擋住出入口，好聲好氣說也沒用，反而還被嗆「騎樓是大家的」。圖／【爆料公社二社】

有一名女網友表示，家裡店門口有貼出營業時間勿停車，但有惡霸鄰居總是違停在出入口，好聲好氣勸說還被反嗆，之後貼紙條請他配合，還反擊「騎樓不是你一家店的」，讓她感到不堪其擾，想問網友該怎麼辦。

女網友在臉書「爆料公社二社」發文，家裡店家門口都有貼上營業時間請勿停車的公告，但是有一名惡霸鄰居總是違停在騎樓上，店家好聲好氣的請他營業時間停在別處，鄰居還反嗆「你們才剛搬來，我在這住很久了，這邊本來就是我們停車的地方」。

店家貼紙條請鄰居配合。圖／【爆料公社二社】
店家貼紙條請鄰居配合。圖／【爆料公社二社】

女網友無奈，那位鄰居每天都來停，而且都停在正中間，擋住出入口，後來貼紙條請他配合，沒想到，對方竟回「騎樓並不是一家店的，屬公設範圍，是全體住戶所屬空間，而原本我們這裡就是能停」，原po也有點無解，想問網友該怎麼辦好。

網友看完也勸原po，「騎樓叫警察來開單啊！誰都不要停」、「檢舉阿，都別停！簡單明瞭」、「通道也不給人家留，這麼不要臉」、「違規就報警開單，停一次報一次，應該很少有騎機車有錢到受得了每天送一張違停」、「應該是沒遇到比他兇的人」。

機車族

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