朱學恒性騷案引話題！他好奇喝到「斷片」是啥感覺 網曝經驗：直接昏睡
近期各界驚爆性騷風波，昨晚(8日)名嘴朱學恒也被爆出涉嫌性騷國民黨北市議員鍾沛君，朱稱當時因喝到「斷片」沒有記憶，進而「斷片」一詞也引發討論，有網友就好奇「各位有喝到斷片的經驗嗎？」，不少人就表示，「上一秒在這邊，下一秒睜開眼，已經在不同地方了」。
該名網友在PTT上以「女孩們有斷片的經驗嗎？」為題發文，他表示自己因為不會喝酒，實在無法感受到什麼是斷片，但有曾經短暫昏倒的經驗，原po透露一次是在學校大熱天朝會，中暑就暈了，另一次是公司主管在訓話時，莫名其妙暈過去，醒來就在救護車上了。
文章曝光，網友們紛紛說出自己的經歷，「真的有!喝到一個程度後，當下都還有行為能力，但隔天醒來對前一天的發生的事完全空白，以前我也不相信斷片，後來有一次喝掛，對前一天睡前大概4小時的事完全無記憶」、「真的就是上一秒在這邊，下一秒睜開眼已經在不同地方了(前陣子剛發生的經歷)，但斷片的人應該不可能有辦法對別人做出不禮貌或誇張的舉止，畢竟你會直接昏倒根本啥事都不會做，還會需要別人攙扶」。
此外不少人也分享暈倒的經驗，「好幾年前某個早上起床走到餐桌吃早餐，結果卻發現自己坐在餐桌旁的地上，當下完全不知道是怎樣回事。好險有桌腳靠著，不然倒下時鐵定撞到頭」、「頭暈目眩眼前一片黑 冒冷汗心臟跳很快」，不過有網友認為兩者不同「斷片不是昏倒」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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