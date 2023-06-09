朱學恒性騷辯「喝醉忘了」 鄉民不買單：斷片還能叫Uber？

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聯合新聞網／ 綜合報導
朱學恒昨晚在直播中道歉會負責一切，但同時也指出當下因「喝到斷片」，沒有任何記憶。聯合報系資料照
朱學恒昨晚在直播中道歉會負責一切，但同時也指出當下因「喝到斷片」，沒有任何記憶。聯合報系資料照

國民黨北市議員鍾沛君昨晚爆出，去年8月的飯局上被名嘴朱學恒兩度強吻摟抱，朱學恒則在臉書道歉，並聲稱是因為喝酒喝到斷片使然。但PTT網友質疑，喝醉斷片是直接躺平，然而朱不只能強吻鍾，甚至還能叫車回家，根本拿斷片當藉口。

針對鍾沛君爆料性騷一事，朱學恒昨晚在直播中認錯道歉，他強調，當天因為喝到斷片，「所以後續發生的事情，我真心完全不清楚」，對於後續行為舉止失控「沒有任何記憶」。

PTT網友好奇，「我喝到掛掉就是睡著，完全沒辦法進行任何行為，但是事後也沒什麼記憶丟失，真的有人能喝到斷片嗎？」

其他網友則留言「我啊，怎麼走回家都不知道」、「我的經驗是不知道為什麼抱著馬桶睡著」、「會有記憶消失，但別人都知道」、「還真的有，會發生很荒唐的事，不好說」、「斷片真的可以自動導航回家，還可以洗澡完才躺床睡覺，不過會沒有中間的記憶」。

不少網友質疑朱拿斷片當藉口，有人留言「斷片是直接躺平好嗎最好還有辦法強吻別人」、「一般斷片就倒了」、「斷片是藉口而已」、「事後還可以叫uber，笑死」、「知道自己會斷片還喝到爛醉，根本是爛藉口」、「真正喝醉就倒了，哪來出頭那麼多」。

還有人留言「喝到斷片強吻後輩完全沒印象，但還能正確操作uber叫車」、「喝到斷片還能叫Uber我是第一次聽到啦」、「斷片還知道uber來了沒哦？」、「可以幫我叫uber嗎？快斷片了」。

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朱學恒 鍾沛君 PTT 性騷擾

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