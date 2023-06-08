地雷店爭議燒回日本！日人怒指台「這間店」才難吃 網反挺：無法反駁

蔡阿嘎拍攝影片「日本5家超難吃的連鎖地雷店」遭炎上，雖然影片已下架，蔡阿嘎也隨即發布聲明2度道歉，但日人卻怒火難平。近日，一位網友發文表示，自己的日本朋友對蔡阿嘎的行為感到不滿，憤怒的向他表示「台灣的三商巧福才難吃」，讓原PO聽了不是滋味，這篇貼文釣出一長串討論，部分網友力挺原PO，也有人點頭表示「本來就不好吃」；不過貼文下也有人提醒，不要刻意造成台日對立。

一位網友在PTT發文，表示近日蔡阿嘎上傳「日本5家超難吃的連鎖地雷店」後，在台日之間鬧得滿城風雨，原PO的日本朋友對此也感到不滿，憤怒的向他表示台灣的「三商巧福」才難吃，日本朋友更說「牛肉麵是台灣的拉麵，根本XX比雞腿」，讓原PO聽了不是滋味，反駁「三商巧福明明不錯吃」，原PO也詢問網友「被日本人這樣講該怎麼回」，釣出一長串討論。

貼文下議論紛紛，部分網友反挺日人，紛紛點頭「三商巧福是及格標準，比他爛就別叫牛肉麵」、「三商巧福本來就很難吃」、「你口味怪怪的，日本人比較正常」、「無法反駁」、「日本朋友總算發現一個台灣普遍認知的事實」、「跟日本比，台灣沒有東西稱得上是食物」。

也有人力挺原PO，稱讚三商巧福是牛肉麵界的良心，「難道你要吃抹布水？」、「三商巧福的麵，屌打很多店家耶」、「比三商巧福難吃的牛肉麵還真一大堆」、「人家都開這麼久了，事實就是買單的人不少」、「三商巧福滿好吃的欸，是有啥問題」，更有人點出三商巧福的靈魂是「酸菜」，直呼「三商巧福好吃啊！而且實質是酸菜店XD」、「三商巧福只有本體酸菜能打」、「酸菜屌打」、「他沒吃酸菜吧」、「日本有酸菜吃到飽？」、「我都一碗麵三罐酸菜，超好吃」。

有網友指出，三商巧福和吉野家一樣，只是一個能「快速吃飽」的選擇，也有人疑惑，為何原PO的日本朋友「出國遊玩還會選擇吃三商巧福」，「吃粗飽的地方你當他米其林餐廳在評是吧」、「日本吉野家等級，就看你對吉有多大期待」、「三商巧福就吉野家等級，沒毛病」「吃粗飽的本來就不指望它好吃啊」、「跟跑去日本說吉野家難吃一樣好笑」、「吃粗飽的食物，還真的沒什麼好吃」、「外國觀光客來誰會推薦他去吃三商巧福的」、「但沒人出國吃三商巧福的吧」、「三商就是吃粗飽的，誰出國專門吃這個？」、「你朋友對你抱怨吃三商巧福應該是地陪的鍋」。

不過也有留言緩頰，提醒大家不要刻意造成台日對立，「這時間點是在煽風點火製造對立嗎」、「討論這個重要嗎？就像有人不吃青椒的意思」、「為了一個人搞這麼大風波，本來各國飲食文化就不同，我不懂一群人在瞎起什麼哄」、「你朋友不代表所有日本人，少在那邊以偏概全」、「要怪就怪那個失禮的YouTuber，日本人的飲食文化、口味，到底憑什麼一個台灣人去批評而且講評到一文不值？真的下夕下景（台語丟人現眼之意）」、「平價速食等級，也有一定空間品質，大眾喜歡就好，台灣人跑去臭國外，被嘴回來就是這種感覺」。