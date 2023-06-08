吃了豆沙包？售屋廣告曝「屋況很差」網笑：先誠實再成交

台灣房市熱絡，房價也水漲船高，一般售屋廣告都極盡美化能事，很少會直陳缺點。有網友分享一張售屋廣告，2房開價僅398萬，超誠實地強調「屋況很差」，網友笑翻，「先誠實再成交」。

有位網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見電線桿上貼著售屋廣告，上面寫著「陽明高中公寓，建16.7坪，鄰學區，2房屋況很差，398萬」，售屋廣告逆風先說缺點，果然吸引目光。

網友笑，「屋況很差就直接送給我吧！我不嫌棄」、「誠實不動產」、「寄戶籍用」、「398，2房沒什麼可以挑了」、「買地等都更囉」、「好想知道有多差」、「這個給過，通常都寫現況交屋」、「屋齡不敢寫哪裡誠實」、「一般不會寫屋況很差，通常是寫需整理，看來是得罪房仲了」。

網友幫翻譯，「就是看現場也沒辦法誇屋況能好去哪，不如先講才不用浪費時間來看又嫌」、「便宜賣，要你買回去自己整理的意思」、「意思是，預備款要增加一倍、準備打掉重練來裝潢」、「屋況原汁原味，適合喜歡自己改造的玩家」、「先給你打個預防針，期待值不要太高」。