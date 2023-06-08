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室友棉被有臭味、上完廁所不沖…連假回家見「排泄物」放5天 她超崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友因工作關係，與認識八年的朋友一起合租房子，沒想到對方衛生習慣相當差，令她相當無奈。圖／ingimage
有網友因工作關係，與認識八年的朋友一起合租房子，沒想到對方衛生習慣相當差，令她相當無奈。圖／ingimage

不少人為減少房租開銷或在陌生環境有個伴會選擇與朋友合租，但室友務必慎選，否則可能會讓自己相當辛苦。一名網友因工作關係，平日須住在桃園，因此與認識八年的朋友一起合租房子，沒想到對方衛生習慣相當差，令她相當無奈。

一名網友在Dcard「心情版」發文，因工作關係平日需待在桃園，當時年紀較小再加上對環境不熟，因此就問了身邊朋友是否也想到北部發展，可以當室友也有個伴，後來有朋友說她剛好也想到北部發展，她與那位朋友已認識八年，有幾次一起出遊玩和在外住過幾天的經歷，印象中衛生習慣都很正常，所以最後他們就相約到北部工作一起當室友。

原po和家人先找好房子，盥洗用具及各項用品都先準備好了，室友只需帶行李和一半房租入住即可，和室友一起住的第一個月，她搬過去就直接入職工作了，室友則是要在親戚那邊工作，自行連絡後就可以開始工作了，但對方卻在家待了整整一個多月，「當時的我每天下班，都可以看到一幅蓬頭垢面的女人躺在床上滑手機的畫面」。

經過漫長的一個多月室友去工作了，但在一年間室友就換了4個工作，極其不穩定，常常沒錢還會跟原po借錢，講了很久才終於有開始存錢的習慣，後來發現新的衛生紙只要沒拆開，室友就不會使用，更可怕的是，室友的棉被常常發出臭味，洗過後的一兩天沒味道，但過幾天又有臭味了，當時以為只是因為太潮濕或太久沒洗，後來才發現室友只穿內褲睡覺也沒用護墊，她就苦口婆心地勸室友對方才改善。

但每處理掉一個惡習就會跑出新的，室友還有不沖馬桶的習慣，本以為是忘記沖，但後來發生的次數越來越頻繁，她就直接跟室友反應，室友也道歉並表示會改進，但某個連假她不在租屋處，沒想到假期最後一天回桃園後正要去廁所，竟發現放了五天的排泄物，除了空氣中瀰漫著惡臭，還有許多小蟲在飛舞，但當時她尿急，於是只能自己先處理掉，後來對方也再三保證不會再發生了，但前幾天下班時，又看到了極品室友新鮮的排泄物，令她相當崩潰。

室友還有諸多衛生問題，原po很無奈，她想分開住，但室友有繳房租，租約也還有半年，「只能繼續調教這個極品室友半年」。

網友紛紛表示，「皺著眉頭看完」、「這個我不行欸」、「這種室友也太可怕…辛苦原po了」、「妳的脾氣真好，是我真的原地爆炸」、「還好我是租套房」、「不擦就算了，不沖馬桶真的噁！」、「我們宿舍是免治馬桶，上前上後都會自己沖水，導致我回家上廁所都會忘記沖水」。

室友 租屋

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