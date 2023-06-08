看眼科遭譙「西八」！他見醫師背景秒懂 韓劇迷笑翻：掛到順風婦產科

一名網友日前眼睛不適到眼科診所就醫，看診途中因聽不清楚女醫師講話，便再次詢問對方，怎料卻被醫師用韓文髒話大罵「西八say gia！！都沒在聽嗎？」。他事後查看診所的醫師簡介，發現對方備註寫「韓語流利的台灣眼科醫師」，讓他無奈表示「韓劇看太多是不是？」。

該名網友在臉書社團「爆料公社」抱怨，昨天下午眼睛不適到某間眼科診所就醫，但女醫師解釋病情的語速太怪，讓他聽不清楚並再次詢問，怎料女醫師竟當場怒飆「不要打斷我，被你打斷我都忘記要講什麼了！」。

原po當場傻眼，嚇得趕緊閉嘴讓女醫師繼續說下去，但醫師話說一半，突然反過來考他「剛剛說這個結膜炎多久會好？」，他戰戰兢兢地說「3天到一週？」，下秒醫師暴怒對他罵了一句韓文髒話「西八say gia！！都沒在聽嗎？」（西八ㄙㄟㄍㄧㄚ＝西八洗柿子）。

原po透露，由於是初次被人用韓文罵，讓他一時不知所措地問女醫師「妳剛說什麼？」，只見醫師一臉淡定表示「沒有，不小心噴出來而已」。

事後，他上診所官網一查，發現該名女醫師的簡介下方有寫一段韓文「한국어 능통하신 대만 안과 선생님」，意思為「韓語流利的台灣眼科醫師」，他抱怨看醫師像在考聽力測驗，對方不僅語速快又要抽考，讓原po感嘆「我能體諒她也許心情不好，但發洩完至少要說個不好意思之類的吧！我招誰惹誰？韓劇看太多是不是？反正我是不會再來了」。

文章曝光，網友們紛紛笑說，「這時就要回她，到楊梅700啦！(客語髒話)」、「都是付一樣的掛號費，怎麼你還體驗了黑暗榮耀VR版」、「會不會你是走到隔壁的順風婦產科」、「那你要大聲說：牙！」、「沒多久就出現幾個人把她帶走，然後發現真正的醫生被關在旁邊的櫃子裡」。