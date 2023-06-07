只是去吃個水餃…他見店內4字春聯傻了「我書沒讀好？」 神人揭正解

吃個飯也能長知識！一名網友分享在水餃店看到的春聯，但上面的字卻讓他看得「霧煞煞」，表示「我只是去吃個水餃就發現自己書沒讀好」。對此，就有神人跳出來解答，點出該四字春聯的意涵。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，貼出一張春聯的照片，原PO並寫道「我只是去吃個水餃就發現自己書沒讀好…」。

從照片中可見紅色春聯上寫有四個字，第一個字形似「家」，但寶蓋頭底下卻是女字旁以及一個「孔」字，第二個字則是「手」字旁，右邊是一個「龍」。第三個字的部首為「阜」部，中間有個「來」，右邊則是一個「元」字。最後一個字則是「豕」。創意形同「招財進寶組合字」的春聯，讓原PO看得「霧煞煞」。

沒想到照片經分享，就有厲害的網友解答，表示春聯的意思是「好康都來我家」、「好孔攏來阮家」，有人更分析，「好孔（台語唸康）攏來阮家，最下面寫成豕，可能是為了將這四個字結合成一個字，因為第一個字有宀（寶蓋頭），象徵好康不外露」、「家拆成上下字包覆整體，形成一個家的感覺」。