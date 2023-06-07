不只是裝飾！生魚片擺盤為何都放「綠色塑膠葉」？內行揭真實用途

生魚片是不少國人喜愛的日式料理，出外用餐不難發現，店家擺盤時會利用綠色的「塑膠葉」，在不同魚種之間作出區隔，不禁令人好奇它的用途。有內行人表示，「塑膠葉」不只是為了擺盤上的美觀，還有三種用途，讓人直呼「長知識」。

2023-06-07 14:23