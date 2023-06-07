統一發票入帳5萬元、隔天收回變500？他空歡喜一場 網友同感哀鴻遍野

統一發票上個月25日開獎，你的「小確幸」也降臨了嗎？一名網友昨（6日）在Dcard發文表示，自己無預警收到中發票的5萬元匯款，結果只是烏龍一場，款項隔天就被回收，吸引網友分享類似經驗。

網友表示，看到發票中5萬的入帳通知，向來只中過200元的他想心自己終於出運了，不過，隔天早上他就收到銀行通知是「作業疏失」，5萬元也已從帳戶中扣除。原po感嘆，原本都已經想好要買什麼了，中發票的金額從5萬變成500元，幸福來得好短暫。

更有不少網友分享類似經驗，自己則是收到12萬元鉅款，他還擔心是詐騙，嚇得打給165求助，不過當天款項就被扣除了，「好像有人是200變成2萬，反正就是後面都加2個0」、「我的華X也是差點200變2萬」、「有人1萬2000變1200」、「我也有收到，真的蠻好笑的」。

網友也提醒，若將不屬於自己的款項領出來還是會被以「不當得利」追討，就如同匯錯款也有權利將錢要回來。