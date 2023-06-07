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好市多又出包！餐包竟咬到「鐵片」 網嚇壞：在美國罰到脫褲

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多風波不斷，又有消費者表示，在餐包裡面咬到鐵片。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
好市多風波不斷，又有消費者表示，在餐包裡面咬到鐵片。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

美式大賣場好市多Costco）擁有許多份量足、價格又實惠的商品，常常吸引許多民眾消費，但近日風波不斷，A肝莓事件仍未落幕，又有消費者表示，在餐包裡面咬到鐵片。

該名網友6日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，畫面可以看到「維也納牛奶餐包」內餡有銀色異物，讓他直呼：「今天中獎了，吃到鐵片！」雖然有其他網友觀察圖片，認為該異物疑似是包裝的鋁箔紙，不過原PO也在留言處再次強調：「是一個鋒利的鐵片，不是鋁箔！」

對此，留言也紛紛表示，「好市多最近太誇張」、「真的是繳會費當人家的品管員」、「這下變成好多事了」、「天啊，這個我家都是小朋友在吃耶」、「品管出問題了，以後不敢買」、「通報衛生局」。

也有留言指出，「在美國罰到脫褲，在台灣寫合解書」、「如果在美國吃到，你就發財了」、「好市多心態就是這是『台灣又不是美國』，反正就重重拿起輕輕放下」。

此外，日前好市多針對「A肝冷凍莓事件」，5月31日晚間補交檢討報告。食藥署副署長林金富表示，好市多本次繳交的報告將近900頁，目前預計6月20日召開「食品衛生安全與營養諮議會」，由於內容龐雜，當日是否能有決議仍待討論。

好市多 Costco A肝莓 衛生局

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