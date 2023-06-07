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她翻出外公33年前薪資條 網友看見「全勤獎金」忘記請假怎麼寫

聯合新聞網／ 綜合報導
薪水與物價一直是許多民眾在意的事情。 示意圖／ingimage
薪水與物價一直是許多民眾在意的事情。 示意圖／ingimage

一名網友在Dcard上分享了民國79年的薪資條，外公保存了33年。上面寫著基本薪資3萬4880元，加上春節獎金7萬7790元、全勤獎金1萬1298元，總共該月可以拿到12萬5235元，許多人看完都大嘆「我們這一代到底是怎樣？」po文的網友說自己沒有要戰薪水高低，她說明這是有加薪資獎金的，但是在那個年代真的算很多了。

有人留言好奇問說，「當時也有M型社會嗎？」、「現在全勤有1000就要偷笑」、「全勤11000，我大概會忘記請假兩個字怎麼寫」、「那時候月薪30000差不多等於現在月薪十萬吧」、「身為00年出生的我，真心覺得不可思議。」

也有人感嘆覺得台灣上一代到現在這一代的經濟結構沒什麼改變，現在不買房買車還會被念說「你寧願精緻窮也不願意努力」、「以前努力幾年就有頭期款了，現在努力一下就能看身心科了。」

還有網友表示，她們家族裡有些自己開公司的，包含她自己家，以前那些員工薪資都有到近3萬或3萬以上，而且還不是待遇特別好的公司，就只是一般的行業，房子在那個年代，不算是「買不起」的東西。

更有人表示他在去年整理舊家看到2010年的報紙，「高雄港海鮮餐廳服務生就35K了」、「我爸都說我們這代很辛苦，他20歲出社會一個月就三萬了，到現在還是三萬，但所有物價都是翻倍以上。」

一名網友分享了外公民國79年的薪資條。圖擷自Dcard
一名網友分享了外公民國79年的薪資條。圖擷自Dcard

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