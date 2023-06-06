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超噁！他買好市多短褲口袋搜出這一物 眾人嚇呆：太缺德

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖，人物與本文無關。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
好市多示意圖，人物與本文無關。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

美式大賣場好市多（Costco）擁有許多份量足、價格又實惠的商品，常常吸引許多民眾消費。但消費者踩雷事件也偶有所聞，有一名網友就透露在好市多買了一件短褲，沒想到回家後準備清洗時，竟然發現口袋裡有檳榔渣，讓他超傻眼又覺得噁心。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，他說昨天（5日）到好市多南崁店買了一件短褲，回家後準備先下水清洗乾淨，在放入洗衣機之前他先摸了摸短褲口袋，沒想到竟然發現裡面有檳榔渣，讓原PO超傻眼。

從拍下的照片看到，他在褲子口袋裡掏出兩個濕的且有濃郁檳榔味的檳榔渣，並無奈地說「建議大家購買時檢查一下，是否有人惡作劇留下的驚喜」。雖然可以拿回店裡退貨，但原PO也懶得拿回去退換，只能倒半罐漂白劑殺菌。

鄉民們看了群起撻伐，「太噁了吧」、「真的很沒水準，缺德」、「這超惡劣欸，好噁」、「誇張！是誰那麼沒品？」、「真沒水準的人，最近好市多的包出到讓人覺得是不是有人故意去破壞賣場商品了」、「現在連買衣物有口袋的，都要檢查了」、「應該是被惡作劇，爛人」、「哎，很多嚼檳榔的超沒水準！上個月出國玩，還有人在候機室嚼檳榔，遠遠都聞到臭味」、「我在大潤發買鍋具時，也發生過有人把檳榔渣丟進鍋中」、「該不是被退貨的吧？」、「應該是剛丟的，蒂頭還很鮮綠，可能臨時找不到垃圾桶亂丟亂塞」。

原PO在好市多買了一件短褲，沒想到回家準備清洗時，竟然發現口袋裡有檳榔渣。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO在好市多買了一件短褲，沒想到回家準備清洗時，竟然發現口袋裡有檳榔渣。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多

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