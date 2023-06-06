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美食部落客「奮力一擠」IKEA霜淇淋變大支 網怒：10塊也要貪

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞典居家品牌IKEA是不少人的休閒好去處，其中牛奶霜淇淋只要銅板價10元，透過投幣式機器即可獲得，十分受歡迎。路透社
瑞典居家品牌IKEA是不少人的休閒好去處，其中牛奶霜淇淋只要銅板價10元，透過投幣式機器即可獲得，十分受歡迎。路透社

瑞典居家品牌IKEA是不少人的休閒好去處，其中牛奶霜淇淋只要銅板價10元，透過投幣式機器即可獲得，十分受歡迎。不過近日網友發現，有美食部落客教學「怎麼把10元冰淇淋變大」，並將霜淇淋不斷往上推擠，引發網友們不滿直呼「10塊也要貪」，目前部落客已默默刪除教學影片。

原PO在Dcard以「IKEA不會生氣嗎…」為題發文並附上截圖，畫面可看到，該名部落客將霜淇淋不斷往上推擠，最後左右手分別拿著正常版本與變大版本。讓她不滿表示，「這樣往上推，整個機台不就沾的都是冰嗎？無聊當有趣，而且這樣多擠，IKEA不允許吧」。

美食部落客教學「怎麼把10元冰淇淋變大」，並將霜淇淋不斷往上推擠。圖擷自Dcard
美食部落客教學「怎麼把10元冰淇淋變大」，並將霜淇淋不斷往上推擠。圖擷自Dcard

對此，網友紛紛表示，「有夠乞丐，10塊也要貪」、「為了省那個幾公克吃一堆細菌？腸胃炎掛號費都夠你多買15支囉」、「真的很多網食為了流量不擇手段耶，擠壓食物之類的好常發生」、「還不只他這樣做，再買一支很難嗎，乾脆我請你算了」。

也有網友疑惑，「霜淇淋的量難道不是固定的嗎？」對此，則有其他留言表示，該部落客最後有將兩支霜淇淋秤重，確實「有壓過比沒壓過多快30g」。目前部落客已默默刪除教學影片。

Dcard IKEA 霜淇淋

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