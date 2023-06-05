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店員抱怨顧客1行徑「讓人無言」 服務業共鳴：結帳完才說

聯合新聞網／ 綜合報導
一名店員抱怨客人先說不用載具，卻在列印完發票後，又突然說要載具。聯合報系資料照
一名店員抱怨客人先說不用載具，卻在列印完發票後，又突然說要載具。聯合報系資料照

現在使用載具方便，省去紙本發票的資源浪費。不過日前有一名店員抱怨，有一類型的客人會說「不用載具」，但等到收銀櫃列印出發票了，才突然說「我要載具」，並要求「重新開一張發票」，讓她直呼「要載具、統編記得說，不然我們快被搞瘋了」。

一名女店員在Dcard發文表示，很多客人都喜歡在結帳後說要載具，因此她每次在結帳前，都會先詢問「需要載具嗎？」而客人就會回應「要」或「不用」兩種，但最可怕的是慢半拍的客人，每次都會先回應「不用」，結果等到收銀櫃發票印出來後，才突然說「我要載具」，這時店員只能回應「不好意思，已經影印出來了」。

但這時候可能會有「要求重印的客人」，告訴店員「我不是說我要載具嗎？」、「妳不能重新打一張發票給我嗎？」原PO無奈表示「拜託各位客人，如果要載具、統編記得說，不然就是店員問的時候要仔細聽清楚，不然服務業的店員們就會快被搞瘋了」。

對此，有網友回應「我是店員，結帳後才說要載具的客人，我都懶得鳥他」、「我是常常跟店員說要載具，結果店員忘記耶」、「現在越來越多店家會在收銀台貼告示『載具請提前告知』」、「我也有遇過跟客人確認說要不要塑膠袋，結果事後來跟我們吵的」、「我是店員，我也很討厭結帳完才說有10元、1元的人，明明我有事先問，對方回答說沒有，結果我正在找錢給他時，他才在那邊翻找錢包的，真的讓我很無言」。

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