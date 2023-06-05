快訊

下班注意！雨區擴大 新北、桃園等11縣市大雨特報

美女直播主獨自遊台疑遭性騷 鹹豬手摸腿實況放送到南韓

3、4月統一發票中獎清冊出爐 幸運兒「僅花1元加購塑膠袋」就中千萬

便當夾出一條「葷食木耳」 網笑稱：有機認證！幫你加高蛋白

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友買的便當裡面竟夾出一條「蚯蚓」。圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」
一名網友買的便當裡面竟夾出一條「蚯蚓」。圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」

外食族在買便當時，多半會注重商家的衛生狀況，避免食用到不乾淨的料理。日前一名網友表示，他買了一份滷雞排便當，沒想到夾出一條黑色「葷食木耳」，附上的照片惹得網友驚呼「居然是高蛋白蚯蚓」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，他貼出了一份滷雞排便當，只見菜色豐富，有煎蛋、青江菜、高麗菜等等，還有滿滿的白飯，不過他卻用筷子夾出了「長條木耳」，定睛一看竟然是「蚯蚓」，讓他嚇得直呼「這是葷食木耳嗎？」

貼文曝光後，馬上引來網友瘋狂留言，「有機的青菜，才是最新鮮的」、「超級噁心，嚇死人了，便當裡面居然有蚯蚓」、「還好你眼睛不錯，看得出來！口感還好嗎？」、「太噁了，居然是蚯蚓」、「蚯蚓整條居然都完整的」、「這種我真的會崩潰」、「看到頭皮發麻！是有機栽種的青菜，才會出現蚯蚓嗎？」、「一早看到這個真的很反胃」、「你應該慶幸是完整的，不然就被吃下肚了」、「無農藥保證，月初吃土已經夠悲慘了，還要吃到蚯蚓」、「這不是木耳，這是魚餌，幫你加高蛋白料理」、「你只能當冬蟲夏草服用了」、「店家是要跟你證明他們家的菜都是有機的」。

便當

延伸閱讀

夏天騎車超熱！台南善心店家「贈外送員礦泉水」 1.6萬人大讚

廣告強調「5分鐘到殯儀館」他傻眼 在地人突破盲點了：沒毛病

搭高鐵末班車遇噁男！開全螢幕看不雅照、磨藥狂舔 妹子嚇壞

室內曬衣如何不生異味？「洗衣曬乾收納」家電大廠不藏私公開

相關新聞

便當夾出一條「葷食木耳」 網笑稱：有機認證！幫你加高蛋白

外食族在買便當時，多半會注重商家的衛生狀況，避免食用到不乾淨的料理。日前一名網友表示，他買了一份滷雞排便當，沒想到夾出一條黑色「葷食木耳」，附上的照片惹得網友驚呼「居然是高蛋白蚯蚓」。

她曬訂單「運費幾乎抵餐費」怒抵制 釣一票網友笑喊：早就卸載外送APP

外送平台是許多外食族的好夥伴，平台上有許多餐廳可以選擇，只要一鍵下單，外送員就會把餐點送到你手中。不過，日前一名女網友點餐時意外發現「運費貴到爆」，不少人也分享自己早就卸載外送平台APP了。

提前開門餐點卻被外送員「丟別人家地板」 苦主嘆：感受很差

外送平台的服務相當方便，消費者只要在家動動手指下單，不久後就可以收到餐點。不過，日前一名女網友在網路上發文，表示自己的餐點居然被外送員丟在別人家門前的地板，讓她的感受超級差，貼文曝光後也掀起討論。

搭高鐵末班車遇噁男！開全螢幕看不雅照、磨藥狂舔 妹子嚇壞

台灣的高鐵相當方便又舒服，是許多人往返南北的交通工具首選。不過，一名女網友在網路上發文，表示搭乘高鐵末班車時，發現隔壁已婚大叔先是用通訊軟體預約特殊服務，還用指甲銼刀磨藥丸，並把銼刀上面的粉末舔乾淨，最後甚至用筆電全螢幕看不雅照，讓她感到相當噁心。

外送員冒雨「5條腿送餐」鼻酸畫面曝光 網淚：都是為了討生活

颱風過境、外圍環流影響全台，前幾天各地天氣不穩定，但外送員們仍辛勤的跑單送餐，一名女網友看到有位外送員即使「腳打石膏」、行動不便，仍拐著助行器緩緩走進社區大廳替客人送餐，這感人一幕令她讚嘆「也太拚了吧，這不給小費說不過去」。

路上沒人敢穿？妹子上班穿「這單品」太裸露 網一看搖頭：容易曝光

都說穿搭是一門學問，得體的穿著打扮總能夠給人留下好印象。對此，就有一名女網友PO文表示，上班穿一字領會太暴露，在路上似乎從來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦