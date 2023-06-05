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提前開門餐點卻被外送員「丟別人家地板」 苦主嘆：感受很差

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享訂外送的負面經驗，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
一名女網友分享訂外送的負面經驗，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

外送平台的服務相當方便，消費者只要在家動動手指下單，不久後就可以收到餐點。不過，日前一名女網友在網路上發文，表示自己的餐點居然被外送員丟在別人家門前的地板，讓她的感受超級差，貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「第一次遇到這樣的外送員」為題發文，她透露自己每次訂外送，除了會提前開好門、確定地址沒填錯、備註「放在庭院桌子上就可以了」，還會告知外送員門已經開好了。原PO表示當時外送員聲稱自己已經抵達，但她從門上的貓眼觀察並沒有看到任何人影，而且電話也都沒有響。

外送員接著把訂單改成已送達並附上一張照片，原PO發現這根本不是自己家的照片，餐點就被丟在別人家門前的地板。原PO坦言雖然餐點還是可以吃，但是感受真的超級差，「第一次遇到這樣的外送員…當然也是有很多很棒的外送員，請勿以偏概全」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「反正還是可以吃，給他一星就好，久了他自然會被大家的評價搞死」、「給負評吧！身為同行，看過太多外送員不會看路牌，東西放了人就跑」、「這種能檢舉的就盡量檢舉，老鼠屎能清理就盡量清理，畢竟你們不會是第一個，也不會是最後一個，外送員也看不出來是誰檢舉他的，不用擔心」。

也有網友分享類似經驗，「我上次點外送跟妳一樣，外送員拍的根本不是我家，我找了整條巷子都沒有，我心想該不會在隔壁條巷子，跑去隔壁還真的找到」、「之前還有外送員怪我地址寫錯，我地址根本沒改過」、「我遇過明明叫他塞防盜窗，不行也標機車牌讓他放上面了，結果他直接放地上，然後那個地上鄰居都會放狗大便」。

外送員 Dcard

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